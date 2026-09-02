Strada Eugen Coca din Capitală va fi închisă parțial pentru lucrări de reparație

Traficul rutier pe unele străzi din sectorul Buiucani al Capitalei va fi sistat în perioada 3–8 septembrie.

Măsura a fost luată în contextul desfășurării unor lucrări de reparație.

Conform Dispoziției emise de Primăria Chișinău, restricțiile de circulație vor fi instituite pe strada Eugen Coca, tronsonul cuprins între străzile Ion Creangă și Ion Neculce.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere și să opteze pentru rute alternative.