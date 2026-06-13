Scandal în jurul examenului de BAC la matematică

Proba de Bacalaureat la Matematică, profil real, din sesiunea 2026, a generat un val de nemulțumiri din partea elevilor, părinților și profesorilor, care consideră că subiectele au avut un nivel de dificultate mult peste cel al unui examen național.

Aceștia au inițiat o petiție adresată Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, prin care solicită reanalizarea situației.

Semnatarii cer Ministerului Educației mai multe variante de soluții: reducerea baremului de evaluare sau ajustarea punctajului de promovare, reevaluarea gradului de dificultate al subiectelor, măsuri compensatorii pentru toți candidații sau, în cazuri extreme, anularea sesiunii curente și organizarea unui nou examen.

Nemulțumirea s-a făcut simțită imediat după ieșirea elevilor din sălile de examen. Mai mulți absolvenți au povestit, pentru diez.md, despre dificultatea testului:

„Așa trigonometrie n-a văzut neam din neamul meu”. / „De ce ai oferi în anexă formule de care nu ai nevoie, iar cele de care ai nevoie nu le-ai pune?”/ „Mă uitam la colegii mei care dădeau testele aproape goale, fără răspunsuri, doar câte ceva la început”.

Reacții au venit și din partea cadrelor didactice. Nelly Berezovschi, fostă directoare a Liceului „Mihai Viteazul” din Chișinău, a scris pe Facebook.

„Cel mai dureros este că după 12 ani de muncă, învățare și sacrificii, mulți absolvenți ies din examen nu cu sentimentul că și-au demonstrat cunoștințele, ci cu îndoieli despre propria valoare. Educația trebuie să construiască încredere, nu să o distrugă”, a scris aceasta.