Moldovenii s-au împrumutat de peste 5,2 miliarde lei într-o singură lună

Creditarea pornește în forță în 2026. În luna ianuarie, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a constituit 5,2 miliarde de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Finanțările au fost contractate în proporție de 64,5% de mediul de afaceri și 35,5% de persoanele fizice, confirmând rolul dominant al companiilor în cererea de împrumuturi la început de an.

Cea mai mare parte a creditelor pentru companii a revenit societăților comerciale nefinanciare, care au contractat împrumuturi în lei la o rată medie de 8,22%, în volum de 2 miliarde de lei, și în valută la 5,04%, în volum de 1,2 miliarde de lei. În cazul mediului financiar nebancar, creditele noi au fost acordate la o rată de 9,51% în lei, însumând 38 milioane lei, și la 5,37% în valută, în volum de 47 milioane lei. Persoanele fizice care practică activitate de antreprenor s-au finanțat la o rată medie de 10,29% în lei, pentru un volum de 83 milioane lei, și la 5,29% în valută, pentru circa 0,4 milioane lei.

Pe segmentul populației, creditele de consum continuă să domine. În ianuarie, acestea au fost acordate în lei la o rată medie de 11,25%, cu un volum de 1 173 milioane lei, iar în valută la 9,87%, însă cu un volum nesemnificativ. Creditele imobiliare au fost contractate la o rată medie de 8,11%, totalizând 678 milioane lei.

Datele BNM indică un început de an cu cerere solidă de finanțare, susținută în principal de sectorul corporativ, în timp ce populația rămâne orientată preponderent spre împrumuturile de consum, la costuri mai ridicate decât cele ipotecare.