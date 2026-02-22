Vremea: Ninsori în centrul și sudul țării. Minime de până la -8°C

Cer noros în nord și ninsori slabe în centru, Capitală și sud – aceasta este prognoza pentru duminică, 22 februarie. Temperaturile rămân scăzute, cu valori maxime cuprinse între 0°C și 5°C, iar minimele vor coborî până la -8°C.

În nordul Republicii Moldova, meteorologii anunță cer noros. Temperaturile maxime vor atinge 0°C, iar noaptea se vor înregistra minime de până la -8°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 75%.

În centru și în Capitală sunt prognozate ninsori slabe. Maximele vor urca până la 3°C, iar minimele vor coborî la -5°C. Vântul va avea aceeași direcție, nord-vest, cu 18 km/h, iar umiditatea va ajunge la 80%.

În sudul țării se așteaptă, de asemenea, ninsori slabe. Temperaturile maxime vor atinge 5°C, în timp ce minimele vor fi de -3°C. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 80%.