Cartelele SIM vor fi vândute doar în bază de buletin de identitate, anunță șeful IGP

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Ministerul Afacerilor Interne a propus demult un proiect prin care cartelele SIM să fie eliberate doar în baza buletinului de identitate. Inițiativa vine după ce în 2024, a fost răpită, violată și ucisă Ana-Maria, o tânără de 19 ani din raionul Orhei, însărcinată în luna a șasea.

Măsura este necesară și în contextul în care zeci de cetățeni sunt șantajați online sau își pierd banii de pe carduri, după ce oferă datele bancare escrocilor, dar și inclusiv în timpul alegerilor sau al protestelor pentru a contracara dezordini în masă, a precizat Cernăuțeanu în cadrul emisiunii ”Rezoomat” de la Realitatea TV.

Proiectul a fost discutat recent pe platforme instituționale, au existat rezerve din partea operatorilor, însă s-a ajuns la un consens privind mecanismul de implementare, acesta trecând deja de Guvern.