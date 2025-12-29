Turiștii moldoveni, încă blocați în Munții Făgăraș. MAE: Echipa salvamont va ajunge la ei în scurt timp

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a oferit informații despre cetățenii moldoveni blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș. Conform autorităților, cei patru moldoveni se simt bine, iar echipa de salvare se află în drum spre locație, intervenția fiind estimată pentru următoarea oră.

Ministerul mai precizează că este în contact cu autoritățile române și va reveni cu informații actualizate.

„Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, urmare a sesizărilor privind patru cetățeni ai Republicii Moldova blocați în Refugiul Călțun, autoritățile din România au intervenit prompt.

Conform datelor disponibile la acest moment, cei patru cetățeni se află în stare bună de sănătate. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră.

Condițiile meteorologice permit desfășurarea operațiunii. Ministerul Afacerilor Externe rămâne în contact permanent cu autoritățile române și va reveni cu informații actualizate, pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, se arată în comunicatul emis de MAE.