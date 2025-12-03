Scandalul cu milioanele de la TRM a ajuns la Parchetul General

Jurnalistul Mircea Surdu a depus o sesizare la Procuratura Generală a Republicii Moldova, în legătură cu neregulile de la Teleradio-Moldova. „ Era obligația CS-ului s-o facă. Dar pentru că se creează impresia că ei sunt „o apă și-un pământ”, să vorbească legea”, a scris prezentatorul.

„TEATRUL ABSURDULUI de pe Dealul Schinoasei continuă.

După ce ieri a deliberat CS-ul, astăzi, la 10:00, au fost întruniți în regim de urgență membrii Comitetului Managerial (pe nimeni nu deranjează consecutivitatea?). Și toate astea se întâmplă doar pentru „a-i spăla gâtul Sarei” (vorba bancului), ca Sara să se ducă cu gâtul curat mâine la ședința Comisiilor Parlamentare. Ieri au curs și amenințări la adresa „grupului care a orchestrat”. Întreb pentru niște prieteni:

1. Cine i-a orchestrat pe membrii Curții de Conturi ca să dea niște concluzii atât de dure?

2. Cum de a reușit acest „grup” să sustragă cardul TRM și să-i cumpere Directorului General gume, vin, hrișcă și multe altele?

3. Cum de a reușit să-l compromită, introducându-i „suflete moarte” în statele de personal ale TRM?

4. Cine i-a „plimbat” familia pe la Eurovision pe banii publici?

5. Cine l-a obligat să semneze un contract fraudulos de 1.500.000 de lei în caz de demitere?

Am putea să continuăm cu zeci de întrebări. Dar pentru că lucrurile au ajuns unde au ajuns, am sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova. Era obligația CS-ului s-o facă. Dar pentru că se creează impresia că ei sunt „o apă și-un pământ”, să vorbească legea!

Apropo, alegătorii din RM au trecut proba „europenizării”. A mai rămas să vedem dacă o vor trece și deputații Parlamentului RM”, a scris Mircea Surdu.