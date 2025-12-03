Cota de 50% pentru marfa locală, respinsă: producătorii moldoveni rămân fără sprijin pe rafturile supermarketurilor

Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a respins propunerea introducerii unei cote de minimum 50% pentru produsele moldovenești pe rafturile supermarketurilor, invocând principiile economiei de piață și limitele prevăzute de legislație. Decizia a stârnit nemulțumiri puternice în rândul producătorilor locali, care consideră că statul ar trebui să intervină acolo unde competiția este profund dezechilibrată. În lipsa unor mecanisme de protecție, mulți agricultori și procesatori spun că nu au nicio șansă în fața produselor străine, care intră pe piață cu prețuri mai mici și cu sprijin consistent din partea țărilor de origine.

Reprezentanții sectorului agricol afirmă că, în realitate, importurile continuă să beneficieze de privilegii comerciale și logistice, în timp ce mărfurile locale sunt lăsate în plan secund. De la taxe de transport și distribuție până la înțelegerile între rețelele de retail și furnizorii externi, producătorii moldoveni spun că sistemul este construit în dezavantajul lor. Astfel, pe rafturile supermarketurilor, produsele autohtone ajung adesea poziționate jos, fie insuficient promovate, fie prezente în cantități minime.

Fermierii și procesatorii subliniază că nu cer tratament preferențial, ci echitate: acces la spațiu de vânzare, condiții contractuale corecte și posibilitatea de a concura pe baza calității. Ei spun că statul evită să intervină acolo unde dezechilibrele sunt evidente, iar lipsa unei cote minime sau a unor politici de stimulare lasă deschise ușile pentru o piață dominată de produse străine bine subvenționate.

Ministerul Economiei argumentează că impunerea unei cote obligatorii ar încălca normele concurențiale și tratatele comerciale la care Moldova este parte. Oficialii susțin că soluția nu este limitarea importurilor, ci sprijinirea competitivității interne, prin investiții în tehnologii, calitate și logistică. Totuși, organizațiile de profil atrag atenția că aceste măsuri necesită timp, în timp ce producătorii locali pierd piață chiar acum.

În lipsa unor măsuri imediate, mulți experți avertizează că lanțul agroalimentar moldovenesc continuă să se fragmenteze. Producătorii mici dispar, procesatorii reduc activitatea, iar consumatorii ajung tot mai dependenți de produse din import. Fără politici clare de protecție și promovare a produselor locale, avertizează aceștia, piața va continua să funcționeze împotriva agricultorilor și procesatorilor moldoveni.