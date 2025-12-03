Tunelul record al Europei prinde contur: 27 km pe sub mare, proiect de inginerie fără precedent

Norvegia construiește cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume, un proiect care transformă complet infrastructura de pe coasta vestică a țării. Construcția, parte a rutei strategice E39, va lega localitățile Randaberg și Bokn printr-un traseu de 27 de kilometri aflat la aproape 400 de metri sub nivelul mării, ceea ce îl plasează direct în zona recordurilor mondiale. Inginerii spun că tunelul reprezintă o provocare tehnică de proporții, cu lucrări extinse de foraj, ventilație și siguranță la standarde extrem de ridicate.

Autoritățile norvegiene afirmă că proiectul este esențial pentru dezvoltarea regiunii, deoarece va reduce considerabil timpul de călătorie și va elimina dependența de feriboturi, foarte sensibile la condițiile meteo dure din fiorduri. Traficul regional, transportul de mărfuri și mobilitatea zilnică vor beneficia de o rută stabilă, accesibilă în orice anotimp. În același timp, tunelul va contribui la creșterea conectivității cu orașe importante precum Stavanger, Haugesund și Bergen.

Proiectul – denumit Rogfast – a trecut prin întârzieri și ajustări, dar lucrările sunt acum reluate în ritm accelerat. Inginerii folosesc tehnologii moderne de excavare și sisteme de monitorizare care permit lucrul în condiții dificile, într-un mediu subacvatic cu presiuni ridicate. Ventilația, evacuarea de urgență și structurile de rezistență sunt concepute pentru a funcționa într-un spațiu în care siguranța este absolut prioritară.

Conceptul tunelului este privit ca o inovație globală în domeniul infrastructurii, fiind primul de acest tip cu patru benzi, la o asemenea adâncime. Proiectele similare din lume sunt mai scurte sau mai puțin adânci, ceea ce face din Rogfast un punct de referință pentru viitoarele tuneluri subacvatice. Experții internaționali urmăresc evoluția lucrărilor, considerând că succesul acestui tunel va deschide calea unor noi megaproiecte în zone cu relief dificil.

Finalizarea este estimată pentru anul 2033, după un proces complex care implică mii de muncitori, echipamente specializate și investiții de amploare. Odată deschis, tunelul va schimba modul în care oamenii și mărfurile circulă în sud-vestul Norvegiei, reducând distanțele și creând o mobilitate rapidă între comunitățile de pe cele două maluri ale fiordurilor. Pentru Norvegia, Rogfast nu este doar o lucrare de infrastructură, ci o demonstrație de capacitate tehnică și viziune pe termen lung.