Schimbare de ton la Comrat: Noul lider al APG cere dialog cu Chișinăul

Noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Valentin Gaidarji, a lansat un apel la dialog și reconciliere între Comrat și Chișinău. Liderul APG susține că UTA Găgăuzia nu trebuie să mai fie folosită ca instrument politic și că își dorește încheierea confruntărilor dintre autoritățile centrale și cele din autonomie.

Valentin Gaidarji a anunțat că, în primele zile de mandat, a transmis scrisori președintei Republicii Moldova, președintelui Parlamentului, precum și ambasadorilor mai multor state și organizații internaționale. Potrivit acestuia, demersul are drept scop relansarea dialogului și reducerea tensiunilor dintre Comrat și Chișinău.

El a reiterat că toate divergențele trebuie soluționate exclusiv prin dialog. „Să lăsăm confruntarea în trecut. Să alegem calea dialogului și a cooperării. Sunt deschis pentru orice dialog și sunt gata să mă întâlnesc cu președinta Republicii Moldova, cu președintele Parlamentului, cu reprezentanții Guvernului și cu toți cei care își doresc binele acestei țări. Interesul suprem nu este interesul unui partid sau al unei regiuni, ci interesul cetățenilor noștri”, a conchis Valentin Gaidarji.

Președintele APG a declarat că, în opinia sa, poporul găgăuz pe care îl reprezintă s-a săturat de confruntările sterile și de utilizarea artificială a autonomiei găgăuze ca instrument politic. El a menționat că vine cu o abordare complet nouă, bazată pe deschidere, dialog sincer și soluții concrete. Totodată, acesta a subliniat că, în viziunea sa, Găgăuzia nu reprezintă o amenințare pentru integritatea Republicii Moldova. „Nu mai acceptăm ca găgăuzii să fie prezentați drept o amenințare la adresa unității statului. Dimpotrivă, vrem să fim un sprijin pentru stabilitatea, pacea și dezvoltarea Republicii Moldova”, a spus acesta.

Valentin Gaidarji a afirmat că și-a propus să pună capăt „războiului politic inutil” dintre Chișinău și Comrat și s-a declarat pregătit pentru discuții cu conducerea țării. „Am venit cu mâna întinsă și cu intenția clară de a găsi împreună soluții viabile care să răspundă atât intereselor locuitorilor autonomiei, cât și intereselor naționale ale Republicii Moldova”, a declarat oficialul.

Totodată, el a făcut apel la Curtea Constituțională, care urmează să examineze aspecte privind organizarea alegerilor în Găgăuzia, să amâne ședința programată pentru 7 iulie, pentru a permite desfășurarea unui dialog între autoritățile centrale și cele ale autonomiei.