Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins: Contractul pentru începerea lucrărilor, semnat în iulie

Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Chișinăului va fi extins. Lucrările ar urma să înceapă până la sfârșitul acestei veri, la scurt timp după semnarea, pe 18 iulie curent, a contractului cu o companie din Kazahstan, selectată în urma unei licitații publice internaționale.

„După semnarea contractului, peste două-patru săptămâni, antreprenorul pregătește terenul pentru a începe lucrările”, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința Primăriei Chișinău din 6 iulie.

Potrivit lui Ceban, proiectul depășește conceptul clasic de reabilitare a unei artere rutiere, fiindcă presupune „o extindere urbană majoră a capitalei”, iar dezvoltarea zonei va avea un impact semnificativ.

„Proiectul reprezintă una dintre cele mai complexe investiții în infrastructură, nefiind limitat la extinderea unui tronson pur și simplu de drum, ci incluzând construcția unui nou terminal pentru troleibuze, a unui nou sens giratoriu, a unei noi substații de tracțiune și a unui nou dispecerat, modernizarea infrastructurii electrice, a rețelei de contact pentru transportul electric, relocarea rețelelor edilitare, amenajarea pistelor pentru biciclete, a sistemelor de drenaj și implementarea sistemelor inteligente de management al traficului”, a enumerat Ion Ceban.

Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân ar putea dura doi ani.

„Durata contractului este de 24 de luni. (…) Estimăm, conform contractului, termenul de finalizare – mijlocul anului 2028”, a mai spus primarul.

Anunțul privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân a fost făcut prima dată la începutul anului 2026.

Potrivit planului inițial, stația de dispecerat existentă și zona de staționare a troleibuzelor de la intersecția cu strada Ion Dumeniuk vor fi demontate și mutate pe strada Bucovina, în apropierea unui complex comercial, care va găzdui simultan 54 de unități de transport, troleibuze și autobuze.

De asemenea, va fi construită linia de troleibuz în ambele sensuri și infrastructura necesară pentru mașini electrice.

Intersecția Bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Bucovina va fi organizată cu sens giratoriu, cu două benzi pentru circulație și benzi suplimentare pentru virarea la dreapta.

Lucrările prevăd și reparația carosabilului pe strada Bucovina, între străzile Mihail Sadoveanu și Nicolae Milescu-Spătaru, iar pentru sporirea siguranței traficului va fi construit un alt sens giratoriu – la intersecția străzilor Bucovina și Nicolae Milescu-Spătaru.