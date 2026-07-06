Ion Ceban: Un succes enorm pentru modernizarea grădinițelor din capitală!

Peste 70% dintre copiii care frecventează grădinițele din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de educație la standarde europene, în urma semnării unui acord major de finanțare. Autoritățile locale au parafat astăzi Acordul de Grant pentru proiectul „Eficiență energetică în grădinițele din Chișinău”, un pas decisiv pentru modernizarea infrastructurii preșcolare din capitală.

Grantul semnat astăzi, în valoare de aproximativ 140 de milioane de lei, face parte dintr-un proiect amplu a cărui valoare totală depășește 33 de milioane de euro (echivalentul a aproximativ 700 de milioane de lei). Această inițiativă de anvergură este realizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu actori internaționali de top: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Fondul Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu în Europa de Est (Fondul E5P) și statele membre ale Uniunii Europene.

O investiție în copii și în viitor

Autoritățile au subliniat că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate infrastructurii educaționale la nivel național, demonstrând capacitatea Republicii Moldova de a atrage și implementa cu responsabilitate investiții europene majore.

„Acest proiect este, înainte de toate, o investiție în copii. El înseamnă grădinițe mai sigure, mai confortabile și mai eficiente energetic, condiții mai bune pentru educație, cheltuieli mai mici pentru întreținerea clădirilor publice și un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare”, au precizat reprezentanții municipalității.

Ce presupun lucrările de modernizare?

Proiectul vizează reabilitarea a aproximativ 52 de grădinițe din capitală, dintre care 30 vor intra în reparații chiar în prima etapă a implementării. Majoritatea acestor clădiri au fost construite în anii 1970–1980 și necesită intervenții urgente pentru a corespunde standardelor actuale de siguranță, confort și eficiență energetică.

Lucrările de modernizare vor fi complexe și vor include:

Izolarea termică a clădirilor pentru reducerea pierderilor de căldură;

Înlocuirea integrală a ferestrelor și ușilor;

Modernizarea sistemelor de încălzire și ventilare;

Reînnoirea instalațiilor electrice și a sistemelor de iluminat;

Instalarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie verde.

Toate aceste măsuri vor transforma instituțiile preșcolare în clădiri sustenabile, reducând drastic consumul de energie și costurile de întreținere suportate din bugetul public.

Obiectivul final al autorităților și al partenerilor externi este clar: fiecare copil din Chișinău și din Republica Moldova să aibă acces la un mediu educațional modern, sigur și confortabil, adaptat cerințelor secolului XXI.