Partidul Nostru solicită o anchetă parlamentară privind achizițiile din perioada stării de urgență

Vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, acuză majoritatea parlamentară PAS că tergiversează examinarea proiectului de hotărâre privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care au fost efectuate achizițiile publice în perioada stării de urgență din anii 2021–2023.

În cadrul unei emisiuni, deputata a declarat că proiectul a fost înregistrat în decembrie 2025, însă, potrivit acesteia, nici până în prezent comisia parlamentară de profil nu a emis avizul necesar pentru ca documentul să fie examinat în plenul Parlamentului.

„Am înregistrat proiectul încă anul trecut, în decembrie. Suntem deja în luna iulie, iar comisia de profil nu a dat nici măcar avizul. Are PAS ce ascunde? De ce nu acceptă crearea acestei comisii? Înseamnă că are ce ascunde și se teme de transparență”, a declarat Elena Grițco.

Potrivit deputatei, comisia de anchetă ar urma să analizeze toate achizițiile publice efectuate de ministere și întreprinderile subordonate în perioada stării de urgență, pentru a verifica modul în care au fost cheltuiți banii publici.

„Ne interesează cum a fost gestionat banul public în perioada stării de urgență. Doar ei știu ce contracte au fost încheiate, ce sume au fost cheltuite și cum au fost utilizate resursele statului. Această informație trebuie să fie cunoscută de fiecare cetățean, pentru că banul public aparține tuturor contribuabililor”, a afirmat Elena Grițco.

Deputata a mai declarat că fracțiunea Partidului Nostru va continua să insiste asupra examinării proiectului și că mizează pe sprijinul deputaților din opoziție pentru constituirea comisiei de anchetă.