FMI a blocat o tranșă de aproape 3 miliarde de lei pentru R. Moldova

Republica Moldova a ratat o tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari, echivalentul a aproape trei miliarde de lei, din partea Fondului Monetar Internațional (FMI). Suma trebuia să ajungă până la sfârșitul lunii octombrie, însă ar fi fost blocată.

Deocamdată, motivele pentru care FMI a sistat tranșa destinată Republicii Moldova nu sunt clare.

Potrivit unor surse, decizia ar fi fost luată după ce Guvernul nu ar fi respectat anumite angajamente financiare asumate anterior. Fondurile urmau să fie folosite ca suport bugetar pentru anul 2025 și erau deja incluse în buget, ceea ce lasă autoritățile cu o gaură considerabilă de acoperit.

Serviciul de presă al Guvernului a declarat că mai multe instituții vor oferi reacții oficiale în cadrul ședinței Executivului.

Între timp, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a confirmat informația, dar a precizat că Republica Moldova ar fi identificat deja surse alternative de finanțare, astfel că nu există riscuri imediate pentru buget.