Se anunță schimbări majore în Marea Britanie

Monaco, Italia, Elveţia, Dubai, sunt doar câteva dintre destinaţiile care încearcă să-i ademenească pe super bogaţii Regatului Unit înainte de modificările propuse la regimul fiscal al ţării, relatează CNBC, potrivit news.ro.

Aproape două treimi (63%) dintre investitorii bogaţi au spus că intenţionează să părăsească Regatul Unit în termen de doi ani sau ”în scurt timp”, dacă guvernul laburist va merge mai departe cu planurile de a elimina o concesie fiscală care datează din perioada colonială, în timp ce 67% au spus că nu ar fi emigrat în Marea Britanie în primul rând dacă ar fi ştiut de schimbarea fiscală, potrivit unui nou studiu al Oxford Economics, care evaluează implicaţiile planurilor. Regimul non-dom din Regatul Unit este o regulă fiscală veche de 200 de ani, care permite persoanelor care locuiesc în Regatul Unit, dar care au domiciliul în altă parte, să evite plata impozitului pe venit şi câştiguri de capital în străinătate timp de până la 15 ani. În 2023, se estimează că 74.000 de persoane se bucurau de acest statut, în creştere faţă de 68.900 în anul precedent. Laburiştii şi-au propus luna trecută planuri de abolire a statutului, extinzând un angajament stabilit în manifestul său electoral şi intensificând propunerile anterioare ale guvernului conservator anterior de a elimina treptat regimul în timp. Aceasta vine în momentul în care prim-ministrul Keir Starmer s-a angajat să îmbunătăţească corectitudinea şi să susţină finanţele publice, anunţuri suplimentare fiind aşteptate la începutul săptămânii viitoare, la conferinţa anuală a Partidului Laburist şi în timpul declaraţiei bugetare din toamnă, din 30 octombrie.

Ministrul de Finanţe, Rachel Reeves, a spus că anularea programului ar putea genera 2,6 miliarde de lire sterline (3,45 miliarde de dolari) pe parcursul următorului mandat al guvernului. Cu toate acestea, cercetarea Oxford Economics, care a fost realizată la începutul acestei luni în colaborare cu grupul de lobby Foreign Investors for Britain, estimează că modificările vor costa contribuabilii 1 miliard de lire sterline până în 2029/2030. CNBC a contactat Trezoreria pentru comentarii şi nu a primit imediat un răspuns.

”Tragem un semnal de alarmă că acesta este un moment periculos. Dacă guvernul nu ascultă, va pune în pericol veniturile pentru generaţii”, a declarat Macleod-Miller, CEO al Foreign Investors for Britain, la CNBC. Conform propunerilor, conceptul de ”domiciliu” va fi eliminat şi înlocuit cu un sistem bazat pe rezidenţi, în timp ce numărul de ani în care banii câştigaţi în străinătate nu sunt impozitaţi în Marea Britanie va fi redus de la 15 la patru. ”Este doar o altă lovitură. Nu sunt sigură dacă pleacă cu toţii, dar cu siguranţă se întreabă şi îşi fac timp pentru a vedea ce se schimbă”, a spus ea. Un număr record de milionari este aşteptat să părăsească Marea Britanie în acest an, potrivit unui raport din iunie al companiei de consultanţă în migraţie Henley & Partners, care a citat alegerile generale din iulie ca adăugând o perioadă de flux politic post-Brexit. Se estimează că Marea Britanie va înregistra o pierdere netă de 9.500 de persoane cu valoare netă ridicată în 2024, mai mult de dublu faţă de 4.200 de anul trecut. ”Este cu siguranţă un pericol. Pieţele sunt atât de inhterschimbabile în zilele noastre. Este uşor pentru oameni să se mute acasă. Este uşor pentru oameni să îşi mute afacerile”, a declarat Marcus Meijer, CEO al investitorului imobiliar Mark, pentru CNBC, despre schimbările non-dom, săptămâna trecută. Printre ofertele alternative disponibile pentru cei ultra bogaţi se numără scutiri de impozite pe termen nedeterminat în Monaco, Malta şi Gibraltar şi absenţa impozitului pe venit, câştiguri de capital şi pe succesiune în Dubai. În Italia şi Grecia, regimurile de impozitare unică permit celor bogaţi să evite plata impozitelor pe activele lor din întreaga lume pentru o taxă anuală de 100.000 de euro timp de până la 15 ani. Italia şi-a dublat luna trecută taxa pentru noii sosiţi la 200.000 de euro (223.283 de dolari), într-o mişcare pe care ministrul său a declarat că a fost concepută pentru a evita ”favorurile fiscale” pentru cei bogaţi. Cu toate acestea, Macleod-Miller a spus că regimul va rămâne probabil atrăgător pentru cei mai bogaţi 1% chiar şi la o rată puţin mai mare. ”Alte ţări simt frica şi îşi promovează în mod activ jurisdicţiile şi atrag investiţiile şi familiile lor”, a spus Macleod-Miller. ”Italia este una dintre acele ţări care îi curtează pe cei bogaţi şi pare să creadă că dacă îi tratezi bine, ei vor contribui”, a adăugat el. Imobiliarele de prim rang din Marea Britanie se confruntă cu o lovitură Acest lucru afectează şi piaţa imobiliară principală din Marea Britanie. James Myers, director la agenţia imobiliară de lux Oliver James din Londra, a înregistrat o creştere a activităţii de vânzări în aşteptarea victoriei laburiste în alegerile din iulie. Dar acum, aproximativ 30% până la 40% dintre clienţi scad preţurile solicitate pentru a genera o vânzare mai rapidă. ”Mulţi oameni sunt îngrijoraţi. Ar prefera să iasă acum, înainte să fie prea târziu”, a spus Myers la CNBC, prin telefon. Mulţi dintre clienţii multimilionari şi multimiliardari ai lui Myers au început deja să se stabilească în Monaco şi Dubai, Italia ”devenind un lucru” mai recent, a spus el. Tranzacţiile de pe piaţa rezidenţială super-prime din Londra, care acoperă locuinţe evaluate la 10 milioane de lire sterline şi peste, au scăzut cu 22% în anul până în iulie, comparativ cu ultimele 12 luni, potrivit datelor întregii pieţe publicate miercuri de agenţia imobiliară Knight Frank. Declinul a fost cel mai pronunţat în proprietăţile evaluate la peste 30 de milioane de lire sterline, cu doar 10 vânzări generate, comparativ cu 38 în anul precedent, pe care raportul le-a atribuit unei discreţii mai mari a cumpărătorului. Stuart Bailey, şeful vânzărilor super-prime al Knight Frank pentru Londra, a remarcat că incertitudinea din Declaraţia de toamnă a înlocuit acum incertitudinea electorală, rezidenţii non-dom nefiind singurul grup speriat de schimbările anticipate de taxe ale laburistei. Cetăţenii britanici ultrabogaţi, care sunt de obicei foarte activi pe piaţa super-prime, sunt, de asemenea, în modul ”aşteptaţi şi vedeţi”, înaintea posibilelor modificări ale câştigurilor de capital şi ale impozitului pe moştenire. Urmează TVA pentru şcolile private, anunţată anterior.

