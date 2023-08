Se cere ”eliminarea” lui Putin după moartea lui Prigojin: Luptătorii au pus ținta pe fruntea președintelui rus

O grupare paramilitară rusă care se opune sistemului actual a cerut eliminarea președintelui Vladimir Putin și a sugerat că o țintă a fost plasată acum asupra acestuia, după moartea liderului Grupului Wagner, Evgheni Prigojin.

Legiunea Svoboda, sau „Legiunea pentru Libertatea Rusiei”, o grupare de disidenți ruși cu sediul în Ucraina, formată la scurt timp după invazia lui Putin de anul trecut, a scris că doar eforturile comune ale „coaliției anti-Putin” – inclusiv ale sale – îl pot înlătura de la putere, scrie Stiripesurse.

Mulți ruși care sunt în favoarea războiului din Ucraina și-au manifestat furia față de guvernul rus din cauza morții lui Prigozhin, iar susținătorii invaziei au devenit din ce în ce mai vehemenți în ceea ce privește modul în care conducerea a gestionat războiul. Grupul Wagner a fost creditat cu unele dintre puținele operațiuni de succes ale Rusiei în primele 18 luni ale războiului.

”Atâta timp cât Putin respiră, lumea este în pericol”, a scris vineri pe Twitter Legiunea Libertatea Rusiei, făcând referire la accidentul lui Prigojin. ”Acum totul depinde exclusiv de coaliția anti-Putin, din care fac parte Legiunea și Mișcarea Libertatea Rusiei”.

Deasupra unei imagini a lui Putin, care a fost editată pentru a arăta un simbol de țintă roșie îndreptat spre capul său, grupul a adăugat: ”Doar eforturile noastre comune îl pot elimina pe Putin”.

Legiunea pentru Libertatea Rusiei a atribuit în mod deschis prăbușirea avionului, care ar fi ucis și alte nouă persoane, regimului lui Putin. Aceasta a susținut că avionul a fost ”distrus de o rachetă de apărare aerian”. A continuat spunând că incidentul a oferit o ”concluzie simplă”, și anume că ”nimeni nu poate ajunge la un acord cu Putin”. Nu a fost furnizată nicio dovadă pentru a susține afirmația grupului.

”Este timpul ca Occidentul să renunțe la această iluzie”, a mai adăugat grupul paramilitar. ”Oricine poate ajunge este o resursă în jocul său maniacal”.

De la moartea lui Prigojin, Corpul Voluntarilor Ruși – un grup de ruși care servesc ca parte a Forțelor Armate Ucrainene – a îndemnat mercenarii Grupului Wagner, mulți dintre ei rămași în Belarus, să se alăture taberei lor.

Menționăm că în ultimele luni, Rusia s-a aflat într-o stare internă fragilă, conducerea de la Kremlin confruntându-se cu o revoltă armată, atacuri cu drone, în timp ce ceea ce trebuia să fie o invazie scurtă a devenit un război lung, de uzură, cu peste 200.000 de victime rusești estimate. Temerile că Putin caută să își reafirme autoritatea au crescut săptămâna aceasta după ce Prigojin, a cărui miliție privată a organizat o revoltă eșuată în iunie, s-a numărat printre cei care a murit într-un accident de avion. Moartea lui Prigojin – anunțată miercuri de guvernul rus – a provocat speculații potrivit cărora Prigojin, căruia Putin i-a permis inițial să trăiască în Belarus după revoltă, fie și-a înscenat propria moarte, fie a fost vizat pentru lipsa sa de loialitate. Kremlinul a negat implicarea.

Nu ar fi prima dată când liderul rus se confruntă cu o amenințare la adresa vieții sale. Șeful spionajului ucrainean a susținut anterior că Putin a supraviețuit unei tentative de asasinat la scurt timp după ce a anunțat invazia Ucrainei.

Unele părți ale Rusiei, inclusiv Moscova, au fost bombardate cu atacuri cu drone în ultimele luni, care au fost văzute ca o încercare a Ucrainei de a destabiliza națiunea și de a aduce realitatea războiului la vecinul său, în timp ce își intensifică contraofensiva de vară.

A existat o lovitură directă asupra Kremlinului în luna mai, pe care Rusia a numit-o o tentativă de asasinare a lui Putin de către Kiev. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a negat afirmația în cadrul unei reuniuni privind potențiala aderare la NATO.

