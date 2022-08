Se clatină fotoliile pentru unii miniștri? Maia Sandu, despre noi remanieri în Guvern: „Eu aș fi făcut niște remanieri dacă eram prim-ministru”

Șefa statului, Maia Sandu a declarat că dacă ar fi prim-ministru ar fi făcut niște remanieri în Guvern, asta pentru că sunt ministere care s-au mișcat mai repede iar altele s-au mișcat mai încet. Ba mai mult, președinta consideră că sunt miniștri care nici nu au comunicat cu oamenii sau cu agenții economici despre subiectele gestionate de domeniul acestora. Aceste declarații au fost făcute de Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Nord News, transmite ProTV.

„Eu cred că în acest context dificil, activitatea Guvernului poate fi apreciată ca bine, dar este adevărat că sunt domenii unde lucrurile s-au mișcat mai repede, în pofida capacităților mici, scăzute la ministere, pentru că asta este o problemă nu doar la ministere, dar a tuturor celor care trebuie să implimenteze programe și sunt și ministere care s-au mișcat încet. Cred că este nevoie de mai multă viteză”, a declarat Maia Sandu.

De asemenea, ea crede că sunt miniștri care au reușit și să comunice cu oamenii, însă sunt și din cei care nu au comunicat nici cu oamenii, dar nici cu agenții economici sau părțile interesate, care țin de domeniul lor, potrivit sursei citate.

„Pe partea asta este foarte important. Am fost și eu ministru. Da, nu am înteles din prima cât este de important să mergi, să comunici, pentru că una e să asculți părerea oamenilor, doi să le poți să le explici, ce faci și de ce faci, asta la fel este important. Am așteptări de la unii miniștri să interacționeze cu cetățenii mult mai bine decât până acum”, a mai declarat președintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a menționat că Natalia Gavrilița este responsabilă de remanieri în Guvern, iar să fi fost ea prim-ministru ar fi făcut niște remanieri.

„Este echipa ei, responsabilitatea ei. În momentul în care crede că trebuie să se facă o remaniere, ea este cea care trebuie să o anunțe. Eu aș fi făcut niște remanieri dacă eram prim-ministru”, a mai menționat Maia Sandu.

