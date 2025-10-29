Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor americane din România

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sosi săptămâna viitoare la București, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc în contextul deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în România.

Rutte va participa la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în Capitală, dedicat cooperării dintre Alianță și industria de apărare, într-un moment considerat crucial pentru securitatea regională.

America vrea să reducă prezența militară în România

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane. Decizia face parte dintr-o revizuire strategică mai amplă a Pentagonului, care urmărește mutarea resurselor către regiunea Indo-Pacifică, pentru a contracara influența tot mai mare a Chinei.