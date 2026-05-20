„Securitatea” de la Tiraspol acuză, în presa de la Moscova, că autoritățile de la Chișinău ar pregăti diversiuni în stânga Nistrului

Exponenții administrației separatiste de la Tiraspol declară pentru presa din Rusia că autoritățile de la Chișinău ar pregăti „destabilizări” și „diversiuni” în preajma „scrutinului” din decembrie 2026, când locuitorii din autoproclamata republică vor fi chemați să-și aleagă un nou lider separatist.

„Ne așteptăm la lansări masive de informații false referitoare atât la alegeri, cât și la candidații participanți. Prin intermediul platformelor informaționale controlate de serviciile speciale ale Moldovei, transnistrenii vor fi îndemnați să boicoteze alegerile, recurgând inclusiv la minciuni, manipularea opiniei publice și dezinformare”, a declarat pentru RIA Novosti pretinsul ministru al „securității” de la Tiraspol, Valeri Ghebos.

Acesta a precizat că instituția pe care o conduce pregătește, în prezent, mai multe „măsuri de contracarare”. Deocamdată, autoritățile oficiale din Chișinău nu au comentat aceste acuzații ale Tiraspolului.

Amintim că așa-zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană au fost anunțate pentru 13 decembrie 2026.