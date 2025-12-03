Șeful Direcției Antidrog a INI: 40% din piața drogurilor din țară, controlată din UE

Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, a declarat că peste 40% din piața de droguri din Republica Moldova este controlată de un grup criminal organizat, coordonat dintr-un stat al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, două persoane afiliate grupării au fost arestate, una fiind deja extrădată în Republica Moldova.

„Conform datelor noastre, 40% din piața drogurilor din Republica Moldova este controlată de un grup criminal organizat care operează dintr-un stat european. Membrii gestionează transportarea drogurilor spre Moldova și vânzarea lor pe Telegram”, a declarat Ruslan Cucu.

Acesta a subliniat că, deși Inspectoratul Național de Investigații a transmis peste 180 de interpelări către administrația Telegram în ultimii doi ani, platforma nu a oferit niciun răspuns, complicând eforturile de închidere a canalelor de distribuție.

După începutul războiului din Ucraina, fluxurile de droguri spre Moldova s-au intensificat. Potrivit lui Cucu, unele grupări criminale au migrat în Republica Moldova și state din UE, unde au deschis laboratoare pentru producerea drogurilor sintetice.

Stupefiantele sunt ulterior trimise în Republica Moldova în special prin colete neînsoțite, una dintre metodele preferate ale traficanților.

Un aspect îngrijorător este implicarea minorilor în activități de distribuire.

„În ultima perioadă, sunt folosiți adolescenți de 15–18 ani. În multe cazuri nu îi arestăm, pentru a nu-i expune riscurilor din detenție și pentru a le oferi șansa de reabilitare”, a explicat șeful Direcției Antidrog a INI.

Potrivit lui Cucu, apariția unor droguri noi — precum MPS — provoacă dependență instantanee și afectează grav sănătatea consumatorilor.

„Oamenii încearcă o singură dată și devin rapid dependenți”, a menționat el.

Psihologii de la Dispensarul Republican de Narcologie confirmă o creștere ușoară a persoanelor aflate sub supraveghere.

Dacă în 2023 erau evidențiate 12.032 de persoane, în 2024 numărul a crescut la 12.200.

Într-o operațiune recentă la nivel național, poliția a scos din circuit droguri în valoare de peste 20 milioane de lei, echivalentul a aproape un milion de euro. Au fost ridicate hașiș, PVP, cocaină, mefedronă, amfetamină și marijuana.

În total, autoritățile au pornit 15 cauze penale și au documentat 78 de încălcări contravenționale.