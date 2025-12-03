Vlad Plahotniuc va vorbi cu presa: Le-a spus jurnaliștilor că îi pot transmite întrebări prin intermediul avocaților

Vlad Plahotniuc este gata să răspundă la întrebările presei și le-a transmis jurnaliștilor prezenți la ședința de judecată de ieri să „formuleze întrebările și să i le transmită prin intermediul avocaților”. Pe 2 decembrie 2025, a fost prima apariție a lui Vlad Plahotniuc în fața magistraților, din momentul extrădării, unde fostul liderul democrat a făcut mai multe declarații.

Vlad Plahotniuc a cerut instanței ca jurnaliștii să poată filma integral ședințele cu participarea sa.

„Pentru a da posibilitate presei să relateze în detalii un caz de interes public major privind „furtul miliardului” din sistemul bancar al țării, voi face o solicitare către instanța de judecată să permită prezența la procesul meu a tuturor jurnaliștilor (nu doar a celor aserviți puterii politice) și filmarea întregii ședințe de judecată, nu doar câteva minute la începutul ședinței, cum se obișnuiește acum”, a declarat Vlad Plahotniuc.