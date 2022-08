Șeful Direcției construcții din raionul Cahul, Pavel Maximenco, trimis pe banca acuzațiilor pentru altă combinație făcută cu firma sa

Șeful Direcției construcții din raionul Cahul, Pavel Maximenco care este figurant în dosarul președintelui raional socialist din Cahul, a fost trimis în judecată în altă cauză penală deschisă pentru abuz de serviciu soldat cu cauzarea daunelor în proporții considerabile unei instituții de învățământ, transmite Anticoruptie.md.

Maximenco este învinuit că a întocmit actele necesare pentru încheierea contractului de valoare mică privind executarea lucrărilor de reparație la blocul sanitar al Gimnaziului „Maria Sarabaş” din satul Câșlița-Prut.

Toată problema constă în faptul că Maximenco figurează în calitate de fondator al firmei care a executat lucrările de reparație la această instituție de învățământ fără să comunice reprezentanților Direcției generale de învățământ din cadrul Consiliului raional Cahul că este în conflict de interese.

Acesta a fost încheiat contractul de antrepriză între Direcția generală învățământ Cahul și compania privată favorizată desemnată câștigătoare a licitației.

De asemenea, Maximenco mai este învinuit că, deși cunoștea că lucrările de reparație a blocului sanitar a instituției de învățământ nu au fost executate conform clauzelor contractuale de antrepriză și cu abateri grave de la devizul local și caietul de sarcini, a admis executarea lucrărilor necalitative cu depășirea vădită a termenelor lucrărilor de execuție.

După aceasta, acesta a întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără ieșire la fața locului, determinându-i pe membrii Comisiei de recepție să aplice semnătura.

Așadar, toate aceste acțiuni au condus la transferul mijloacelor financiare necuvenite în valoare totală de 245.200 de lei către compania privată, fiindu-i astfel cauzat un prejudiciu considerabil bugetului Direcției generale învățământ din cadrul Consiliului raional Cahul în valoare totală de 154 335 de lei.

Șeful Direcției construcții și drumuri din cadrul Consiliului raional Cahul a pledat nevinovat.

De asemenea, acesta mai este urmărit penal și în cadrul unei alte cauze aflate în gestiunea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), Oficiul Sud, unde îi sunt incriminate două capete de acuzate de corupere pasivă și escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari.

Așadar, în cadrul acestor două cauze penale indicate în privința șefului Direcției construcții și drumuri din cadrul Consiliului raional Cahul a fost aplicată măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 zile.

Pavel Maximenco este unul din cei 9 funcționari din Cahul reținuți de procurorii anticorupție în cadrul mai multor cauze de corupere pasivă, activă și abuz de serviciu.

Președintele Consiliului raional Cahul, Marcel Cenușa, împreună cu șeful Direcției Construcții, Pavel Maximenco, un subaltern de-al acestuia, cu responsabili de domeniul achizițiilor publice ai Consiliului, precum și în complicitate cu reprezentanții unor agenți economici, ar fi trucat mai multe licitații publice.

Aceștia ar fi semnat anticipat contracte pentru reparația și întreținerea unor obiective publice, favorizând unii agenți economici pe care i-ar fi gestionat din umbră. Abuzând de funcțiile lor și urmărind interesele personale, funcționarii ar fi transferat pe conturile agenților economici mijloace financiare, chiar dacă lucrările nu au fost finalizate.

Sursa: Anticoruptie.md

