Dumitru Vartic are statut de învinuit în dosarul decesului Ludmilei Vartic și e acuzat că ar fi „determinat persoana la suicid”

Ex-vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, are statut de învinuit în dosarul privind decesul soției sale, Ludmila Vartic. Informația a fost anunță de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

„Dacă nu greșesc calitatea este de învinuit. (…) Acesta și este articolul 201¹, este violența în familie, iar alineatul și litera care i se impută anume este care a dus, a determinat la sinuciderea unei persoane”, a declarat acesta.

În ziua în care Ludmila Vartic a decedat, soțul său, Dumitru, ar fi încălcat regulile de circulație, iar poliția ar fi întocmit procesul verbal pe numele ei, la cererea lui. „O încălcare a procedurii legale care impune ca faptele să fie atribuite corect autorului”, a declarat avocata Gașițoi.

Procuratura Generală și Poliția a oferit mai multe detalii legate de procesul verbal întocmit pe Ludmila Vartic pe data de 3 martie, când aceasta era deja decedată. Potrivit informațiilor, încălcarea a fost comisă de Dumitru Vartic în dimineața de 3 martie, în jurul orei 9, totuși contravenția a fost pusă pe numele educatoarei, pe care a fost pusă și o semnătură „imitată”.