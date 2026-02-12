Pensiile vor crește în această primăvară

Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, în contextul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, care a precizat că indexarea pensiilor este estimată la aproximativ 6%.

„Rata inflației a scăzut deja sub 4%, iar indexarea pensiilor va fi de circa 6%. Asta înseamnă că vorbim despre o creștere reală a veniturilor, nu doar una care să acopere scumpirile”, a declarat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, indexarea pensiilor va avea loc, conform practicii, în luna aprilie, iar Guvernul urmează să vină cu un anunț oficial privind procentul final. Totodată, autoritățile examinează posibilitatea unor măsuri suplimentare de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

„Înțelegem că nu a fost ușor pentru oameni în ultimii ani. Nu am reușit să-i ajutăm pe toți la fel, dar ne-am concentrat pe cei mai vulnerabili și vom continua acest lucru. Vom veni și cu alte măsuri de sprijin, acolo unde va fi posibil”, a mai spus premierul.

Șeful Executivului a recunoscut că majorarea pensiilor nu este una pe măsura tuturor așteptărilor, însă a subliniat că aceasta marchează începutul unei perioade de stabilizare economică.

„Mi-aș fi dorit să putem oferi mai mult, dar cel puțin acum vorbim despre o creștere reală. După doi ani de inflație foarte mare, începem să aducem sistemul într-un echilibru”, a menționat premierul.

În același context, prim-ministrul a anunțat că Guvernul lucrează și la revizuirea legii salarizării în sectorul bugetar, astfel încât, în perioada următoare, să fie propuse ajustări menite să echilibreze veniturile angajaților din sistemul public.