Separatiștii au organizat un protest cu pancarte la Bender înaintea ședinței CUC

Mai multe persoane au protestat joi, 10 septembrie, la Bender, înaintea unei ședințe a Comisiei Unificate de Control (CUC), la care a participat și noul șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith. Biroul politici de reintegrare consideră că manifestația nu a fost una spontană, ci o acțiune organizată.

Manifestanții s-au adunat în fața Palatului de Cultură „Tkacenko” din Bender și au afișat pancarte cu mesaje precum „Nu presiunilor asupra Transnistriei!” și îndemnuri pentru continuarea operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru.

La acțiune ar fi participat reprezentanți ai consiliului colectivelor de muncă și activiști civici din regiunea transnistreană. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de politicile Chișinăului și au declarat că speră ca mesajele lor să ajungă la autoritățile constituționale.

În aceeași zi, la ședința Comisiei Unificate de Control a participat noul șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith. Acesta a subliniat importanța continuării dialogului și a funcționării eficiente a CUC pentru menținerea stabilității în Zona de Securitate.

Smith și-a exprimat disponibilitatea de a coopera constructiv cu membrii Comisiei, iar Misiunea OSCE a reiterat că va continua să sprijine dialogul și interacțiunea dintre părți în probleme ce țin de securitatea și stabilitatea din regiune.

Biroul politici de reintegrare de la Chișinău a calificat manifestația drept „o acțiune regizată”, argumentând că aceasta trebuie analizată în contextul situației din regiunea transnistreană.

Instituția a amintit că libertatea de exprimare și opiniile critice sunt restricționate de structurile de la Tiraspol, iar persoanele care exprimă poziții incomode pot fi supuse presiunilor și intimidărilor. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău consideră puțin probabil ca manifestația să fi fost una spontană și liberă.

Totodată, Biroul a atras atenția că nemulțumirile sociale au mai fost folosite în trecut pentru acțiuni cu caracter politic și propagandistic, care ar urmări amplificarea tensiunilor și neîncrederii față de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

În pofida unor asemenea acțiuni, Chișinăul afirmă că va continua procesul de reintegrare, cu accent pe apropierea celor două maluri ale Nistrului, restabilirea unui spațiu comun și asigurarea unor condiții egale pentru cetățenii Republicii Moldova.