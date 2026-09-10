Noile drone rusești cu motor cu reacție copleșesc apărarea aeriană a Ucrainei

Rusia a lansat zilnic, pe tot parcursul lunii august, noile sale drone rapide, cu propulsie cu reacție, împotriva Ucrainei, conform unei analize realizate de BBC pe baza datelor Forțelor Aeriene Ucrainene, intensificând astfel utilizarea unei arme care crează mari dificultăți apărării aeriene a Kievului.

Armata ucraineană a declarat recent pentru BBC că atacurile cu drone cu propulsie cu reacție au crescut de la 350 în iunie la 1.600 în iulie și la 2.800 în august. În cinci dintre atacurile nocturne din august, aceste drone au fost mai numeroase decât modelele mai vechi și mai lente.

„Motivul pentru care s-a trecut la drone cu propulsie cu reacție este că acestea sunt mult mai rapide decât generația anterioară, ceea ce face mult mai dificilă interceptarea lor de către Ucraina”, a declarat dr. Marina Miron, expertă în tehnologie militară la King’s College London.

Munițiile modernizate pot zbura cu o viteză de peste 600 kmh, semnificativ mai rapid decât modelele mai vechi și cu mult peste viteza maximă a interceptorilor de la Kiev. Dronele sunt propulsate de motoare cu reacție, dintre care unele, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene, provin din China.

Potrivit lui Zelenski, dronele au fost utilizate în cadrul unui val de atacuri care au ucis cel puțin 12 persoane și au rănit alte 20 pe 1 septembrie. Șase dintre victime erau angajați ai căilor ferate, după ce un depou a fost lovit la Kiev.

Iar miercuri, guvernul moldovean a declarat că un avion care îl transporta pe Zelenski a fost reținut marți la aeroportul din Chișinău, după ce o dronă rusă – despre care se spune că era propulsată de un motor cu reacție – a pătruns în spațiul aerian al Moldovei.

La începutul acestui an, Ucraina a înregistrat un succes relativ în combaterea dronelor rusești, interceptând 94% dintre dronele cu rază lungă de acțiune, potrivit lui Zelenski. Însă viteza noilor drone a declanșat cea mai recentă rundă a cursei înarmărilor dintre Kiev și Moscova. Pe 10 august, șeful adjunct al serviciului de informații militare al Ucrainei, generalul-maior Vadim Skibitskyi, a declarat că forțele sale au nevoie de noi rachete interceptoare „capabile să țină pasul cu viteza [dronelor cu reacție]”.

Patru companii ucrainene ar fi început să testeze rachete capabile să doboare noile modele Geran, au declarat recent oficialii de la Kiev reporterilor. Noul ministru al apărării al țării, Evhenii Khmara, le-a încredințat sarcina de a produce „mii de unități” cât mai repede posibil.

Rusia a avut, de asemenea, un stimulent economic pentru a investi în dronele cu propulsie cu reacție. Viteza și manevrabilitatea sporite ale acestor modele înseamnă că linia de demarcație dintre acestea și rachetele de croazieră mai scumpe a devenit „estompată”, a afirmat John Hardie de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, un think tank axat pe securitatea națională și politica externă.

„Dronele de atac cu rază lungă de acțiune și cu zbor fără întoarcere sunt, practic, rachete de croazieră pentru cei cu buget redus”, a spus el. „Cu cât adaugi mai multe capacități unei drone, cu atât distincția dintre aceasta și o rachetă de croazieră de gamă inferioară devine mai puțin semnificativă.”

Însă organizația de analiză Conflict Armament Research a subliniat că dronele cu motor cu reacție nu sunt încă la fel de avansate ca rachetele de croazieră. Aceasta a precizat că munițiile au o rază de atac mai scurtă, transportă focoase mult mai mici și sunt mai vulnerabile la sistemele de bruiaj.

Între timp, imaginile din satelit par să arate că Moscova reproiectează instalații cheie dedicate războiului din Ucraina pentru a găzdui drone cu propulsie cu reacție, fiind vizibile șine mai lungi asociate cu aceste muniții la o bază cu totul nouă din Tsymbulova, în regiunea Oriol.

Se pare că au fost construite mai multe platforme de lansare la această instalație, situată la aproximativ 175 km de granița cu Ucraina.

De când instalația a devenit operațională, Tsymbulova pare să fi devenit un centru cheie pentru atacurile cu drone rusești. Regiunea Oriol, unde se află baza Tsymbulova, nu a fost menționată ca loc de lansare a dronelor în rapoartele Forțelor Aeriene înainte de septembrie 2024, dar până în august 2026 a fost menționată în aproape fiecare atac.

Proliferarea dronelor cu propulsie cu reacție survine în contextul în care BBC Verify a constatat că Rusia lansează acum atacuri complexe asupra Ucrainei, implicând sute de drone și rachete, aproximativ o dată pe săptămână.

Creșterea amploarei atacurilor este alimentată de orientarea Moscovei către combinarea unei „varietăți mai mari de muniții” – inclusiv drone cu propulsie cu reacție și drone-momeală – cu rachete balistice scumpe, extrem de dificil de interceptat, a declarat nalistul Michael Bohnert de la grupul de reflecție RAND. Datele de la Kiev arată că Moscova folosește acum de peste 15 ori mai multe drone pe atac decât acum patru ani.

Bohnert a adăugat că natura tactică complexă a atacurilor, coroborată cu o penurie globală de sisteme de apărare aeriană capabile să oprească rachetele balistice – cauzată parțial de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul – a dus la scăderea ratei de interceptare a Ucrainei.

Datele Forțelor Aeriene ale Ucrainei au arătat o scădere a interceptărilor de rachete balistice până la sfârșitul lunii iulie. În august, Kievul a încetat în mare parte să mai publice cifrele care ar fi arătat rata sa de interceptare.