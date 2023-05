Serviciile secrete britanice: Rusia a efectuat exerciții pentru a camufla cu o perdea de fum podul din Crimeea

În data de 24 mai, Rusia a efectuat un exercițiu de securitate în jurul podului Crimeii. În timpul exercițiului, a fost creată o perdea de fum care a ascuns parțial podul, potrivit unui raport al serviciilor de informații britanice, transmite Sky News.

Ecranul de fum a fost instalat cu ajutorul unor generatoare de fum TDA-3, potrivit serviciilor britanice de informații.

„Doctrina rusă consideră că utilizarea fumului face parte din doctrina maskirovka (camuflaj și înșelăciune) – pe care pune un accent puternic”, mai afirmă ministerul.

Raportul notează că, în practică, camuflajul rusesc s-a dovedit în general ineficient în războiul din Ucraina – și din cauza lipsei de planificare centrală și a disciplinei slabe de luptă, se mai arată în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 May 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 29, 2023