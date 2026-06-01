Serviciul militar obligatoriu ar putea fi extins și pentru femei. Scenariul exploziv luat în considerare de mai multe țări UE

O idee care până nu demult părea greu de imaginat începe să fie discutată tot mai des în Europa. În contextul schimbărilor demografice, al scăderii numărului de nașteri și al noilor provocări de securitate apărute după războiul din Ucraina, unele state analizează măsuri radicale pentru a-și menține capacitatea de apărare. În centrul acestei dezbateri se află Estonia, unde oficialii responsabili de recrutarea militară avertizează că modelul actual ar putea deveni insuficient în următoarele decenii. Printre soluțiile aflate pe masa decidenților se numără și introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei.

Tot mai puțini tineri disponibili pentru recrutare

Semnalul de alarmă a fost tras de Anu Rannaveski, șefa Agenției pentru Resurse de Apărare a Estoniei, instituția care coordonează procesul de recrutare militară.

Potrivit acesteia, declinul demografic riscă să afecteze serios capacitatea armatei estoniene de a-și atinge obiectivele stabilite pentru anii următori. Strategia de apărare a statului baltic prevede recrutarea anuală a aproximativ 4.100 de persoane pentru a asigura rezervele necesare în eventualitatea unei situații de criză sau a unui conflict militar.

Problema este că numărul tinerilor eligibili scade constant.

„Până în 2040, problema va deveni foarte evidentă: nu vom putea ocupa cele 4.100 de locuri planificate”, a declarat Rannaveski pentru postul public estonian ERR.

În prezent, Estonia, țară cu aproximativ 1,3 milioane de locuitori, aplică serviciul militar obligatoriu doar pentru bărbați. Femeile au posibilitatea să intre în armată exclusiv pe bază de voluntariat.

Oficialii spun că discuția nu mai este despre „dacă”

Responsabila estoniană consideră că evoluția demografică face inevitabilă o analiză serioasă privind extinderea obligațiilor militare. Datele arată o schimbare majoră față de generațiile anterioare.

„În generațiile anterioare se nășteau până la 15.000 de băieți pe an. Acum numărul a scăzut la 4.000–5.000”, a explicat aceasta.

Deși pe termen scurt sistemul actual poate funcționa în continuare, autoritățile consideră că măsurile necesare trebuie pregătite cu mult înainte ca problema să devină critică.

„Sper cu adevărat că întrebarea este mai degrabă când, nu dacă”, a declarat Rannaveski referindu-se la introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei.

În opinia sa, apărarea națională trebuie privită ca o responsabilitate comună.

„Fiecare cetățean estonian are datoria de a apăra independența Estoniei”.

Mai multe țări europene au făcut deja acest pas

Dezbaterea din Estonia nu reprezintă un caz izolat. În ultimii ani, tot mai multe state europene au început să modifice regulile recrutării militare și să elimine diferențele dintre femei și bărbați în ceea ce privește obligațiile față de stat. Norvegia a devenit în 2015 primul stat membru NATO care a introdus recrutarea obligatorie indiferent de sex. Doi ani mai târziu, Suedia a adoptat un model similar, extinzând serviciul militar și asupra femeilor. Danemarca a urmat aceeași direcție și a început în acest an includerea femeilor în sistemul său de recrutare.

Un alt stat baltic analizează aceeași măsură

Presiunile generate de noul context de securitate nu sunt resimțite doar în Estonia. Și Letonia ia în calcul introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei. Potrivit informațiilor relatate de TVP World, autoritățile letone analizează posibilitatea implementării unei astfel de măsuri în jurul anului 2028. Discuțiile au loc pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea regiunii și necesitatea consolidării capacităților de apărare.

Tot mai multe femei aleg cariera militară

În paralel cu aceste dezbateri, armatele europene înregistrează o creștere constantă a numărului de femei care aleg să îmbrace uniforma militară. Un exemplu relevant este Polonia, unde prezența femeilor în forțele armate a crescut semnificativ în ultimul deceniu.

În prezent, aproximativ 17% din efectivele armatei poloneze sunt formate din femei. Cu zece ani în urmă, ponderea acestora era de sub 5%. Această evoluție a avut loc în condițiile în care serviciul militar pentru femei rămâne voluntar.

Războiul din Ucraina a schimbat calculele de securitate

Pentru Estonia, stat membru NATO aflat la granița cu Rusia, discuția despre extinderea recrutării este strâns legată de transformările majore produse în Europa după invazia rusă la scară largă împotriva Ucrainei, lansată în 2022. Autoritățile estoniene consideră că menținerea unui număr suficient de militari și rezerviști reprezintă o componentă esențială a strategiei de apărare, iar scăderea natalității obligă statul să caute soluții noi pentru a asigura resursele umane necesare în următoarele decenii.

Astfel, o idee care până recent părea exclusă din dezbaterea publică europeană începe să fie analizată tot mai serios în mai multe capitale ale continentului, pe fondul unei combinații între provocările demografice și noile realități de securitate.