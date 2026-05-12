Cursele afectate de furtuna de la Chișinău au aterizat. Un avion, trimis la Bacău

Furtuna puternică de astăzi, 12 mai, a afectat traficul aerian pe Aeroportul Internațional Chișinău. Patru aeronave care urmau să aterizeze în Capitală au fost nevoite să survoleze în cerc spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, în așteptarea ameliorării condițiilor meteo.

Este vorba despre un avion Pegasus Airlines, de pe cursa Istanbul – Chișinău, o aeronavă LOT Polish Airlines, care efectua zborul Varșovia – Chișinău, un avion HiSky, venit din Istanbul, și o aeronavă FlyOne, care opera cursa Sharm El-Sheikh – Chișinău.

Între timp, potrivit informațiilor actualizate de Aeroportul Chișinău, cursa LOT din Varșovia a aterizat la ora 18:34, iar aeronava HiSky din Istanbul a ajuns la 18:41.

Totodată, avionul FlyOne de pe ruta Sharm El-Sheikh – Chișinău a fost redirecționat către Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău.

În ceea ce privește cursa Pegasus Airlines Istanbul – Chișinău, în sistemul de monitorizare al aeroportului apărea mențiunea „Unknown”, fără alte informații privind statutul zborului.

Anterior, toate cele patru aeronave efectuau cercuri în aer din cauza furtunii violente cu descărcări electrice care traversa zona Aeroportului Internațional Chișinău.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis pentru 12 mai, în intervalul 08:00–21:00, Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.