Și-a pierdut frățiorul în lupta cu cancerul, dar vrea să devină medic pentru a salva alți copii

Florentina are 19 ani. În urmă cu doar câteva zile a dat examenul maturității. Vrea să dea la medicină, să ajute copiii aflați în suferință să treacă peste durere. Florentina știe ce înseamnă durerea. La o vârstă fragedă a fost diagnosticată cu scolioză, o afecțiune care i-a afectat coloana vertebrală și i-a transformat viața într-o luptă constantă cu limitările fizice.

Cu toate acestea, visul ei de a deveni medic a rămas puternic. Împreună cu Asociația ,,Salvează o inimă”, Florentina speră să strângă fondurile necesare pentru operația care îi poate schimba viața. 33.850 euro, atât valorează viitorul unui adolescent care își dorește să scape doar de propria durere, dar să o aline și pe a celorlalți. Cum a apărut această boală?

Aș putea spune că ,,m-am născut” cu ea. Am aflat că am scolioză de la o vârstă foarte mică, aveam 4-5 anișori. Eu nu mă știu altfel. Mama și tata au observat că postura mea nu era dreaptă și m-au dus la medic. Am purtat corset o perioadă, dar durerile de spate nu încetau, ba chiar s-au intensificat pe măsură ce creșteam. Nu pot sta mult timp în aceeași poziție și uneori nu pot respira normal din cauza presiunii asupra plămânilor. Nu pot merge pe jos la școală, nu pot sta prea mult în bancă, trebuie să mă ridic destul de des, să îmi schimb poziția. Depind de părinți ori de câte ori am o activitate care implică un pic de efort fizic.

A dat examenul de bacalaureat suportând durerile Acum câteva zile ai susținut examenul de bacalaureat. Cum ai reușit să stai trei ore în sala de examen? Visul meu este să mă pregătesc pentru o carieră în medicină, iar asta mă motivează să lupt împotriva oricărei dureri. De când frățiorul meu mai mic a pierdut lupta cu cancerul, singurul lucru pe care mi-l doresc este să devin medic. Dacă el a putut îndura atâta suferință, pot să o fac și eu. A fost foarte greu să stau în bancă pe durata probelor scrise, dar am reușit. Au fost momente când nu mă puteam concentra din cauza durerilor, dar știam că trebuie să îndur. Este adevărat că va trebui să petrec multe ore în picioare, fie în sala de operații, fie la cursuri, dacă vreau să urmez medicina, însă asta îmi doresc să fac. În condițiile actuale, acest lucru ar fi totuși dificil din cauza durerilor și a limitărilor fizice impuse de scolioză. Am însă șansa de a rezolva această problemă medicală cu ajutorul unei operații care se face în țară, dar care costă peste 33.000 de euro. Este singura mea salvare. Dacă nu reușesc să fac această intervenție, nu doar visul meu de a deveni medic se va spulbera, ci și orice șansă la o viață normală. Medicii mi-au spus că sunt șanse foarte mari să dezvolt probleme cardiace – inima este supusă unei presiuni imense în cutia toracică, nu doar plămânii – iar în cele din urmă pot ajunge la paralizie. „Este o combinație de frustrare, anxietate și uneori disperare” Ce e în sufletul unui tânăr când vede că viitorul lui e incert? Incertitudinea legată de sănătatea mea și de viitorul meu profesional este foarte greu de suportat. Este o combinație de frustrare, anxietate și uneori disperare. Dar am învățat să mă concentrez pe ceea ce pot controla și să fac tot posibilul pentru a mă menține pozitivă și determinată. Sprijinul familiei și al prietenilor este esențial pentru a trece peste momentele grele. Cum vă descurcați financiar, ca și familie? Financiar, nu este ușor. Părinții mei fac tot posibilul pentru a mă sprijini, dar pierderea fratelui meu și cheltuielile medicale anterioare au lăsat o povară financiară mare asupra familiei noastre. Lupta cu orice boală este extrem de scumpă în România, cu atât mai mult când vorbim de leucemie. Ani la rând veniturile părinților mei au mers pe tratamentul frățiorului meu, pe care din păcate nu am putut să îl salvăm. Am fi dat orice să îl ținem lângă noi. A fost extrem de greu să accept că nu îl voi mai vedea niciodată. În memoria lui trebuie să îmi îndeplinesc visul și să ofer șansă la viață altor copii ca el. Am căutat tot felul de soluții financiare alături de părinții mei. Așa am aflat de organizația ,,Salvează o inimă”. Domnul Vlad Plăcintă are o reputație solidă pentru implicarea sa în ajutorarea celor aflați în nevoie și am simțit că este o persoană căreia îi pasă cu adevărat și care ar putea să mă ajute să strâng fondurile necesare pentru operație și tratament. Asociația ,,Salvează o inimă” a deschis o campanie de strângere de fonduri pentru Florentina Onel, tânăra care visează să devină medic și să salveze copii bolnavi de cancer. Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/florentina-onel/ Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ” CIF: 31015982 Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001 Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001 Cod SWIFT: BTRLRO22 Cod BIC: BTRL Banca: Banca Transilvania Botoșani Vă rugăm să menționați ” ONEL FLORENTINA” în detaliile plății.

