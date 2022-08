Silvia Radu „rupe tăcerea”: „ Nu am făcut și nu am primit plăți. Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”

Ex-primarul interimar al Chișinăului, Silvia Radu, infirmă că ar fi participat la spălarea a cel puțin 2 000 000 de euro, schemă în care figurează un fostul director al Autorității Aviației Civile (AAC) și alți foști angajați ai entității aeronautice, transmite Ziarulnational.

„S-a invocat că eu am activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic, am semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare, am fi primit bani în conturile unor companii, ulterior am fi distribuit bani pe conturile mai multor companii-căpușă, ca, în final, mijloacele financiare spălate să ajungă pe cardurile personale ale suspecților. S-a mai afirmat că mai multe companii implicate în tranzacțiile frauduloase ar fi fost conectate la spălările de bani, cercetate în dosarele „fraudei bancare” și „laundromatului”.

În legătură cu cele declarate în public, mă simt obligată să intervin cu următoarele precizări:

Eu nu cunosc nimic despre tranzacțiile, care fac obiectul declarațiilor publice de astăzi, și nu am nici o legătură cu tranzacțiile respective. Nu am semnat contracte. Nu am făcut și nu am primit plăți. Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”, se menționează în declarația remisă de Silvia Radu.

Radu a condamnat modalitatea în care organele de drept au reflectat perchezițiile făcute astăzi, 15 august, în dosarul în care figurează.

„Eu recunosc dreptul organelor competente ale statului de a investiga bănuieli de săvârșire a infracțiunilor și sunt deschisă să colaborez cu ancheta, însă condamn modalitatea de a face acest lucru prin lezarea imaginii publice și a demnității unor persoane nevinovate. Consider că astfel de acțiuni, fără suport probatoriu, încalcă vehement drepturile omului. Cred în statul de drept și sper în neadmiterea abuzurilor. Regret situația de astăzi și sper că, în cel mai scurt timp, organele competente se vor convinge că toate aceste bănuieli la adresa mea sunt absolut nefondate”, a punctat fosta primăriță.

Vă amintim că un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut astăzi, 15 august, pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani. Fostul conducător al AAC, care a activat până în ianuarie 2021 în cadrul Autorității, este bănuit că, împreună cu trei foști angajați ai entității aeronautice și un fost primar al municipiului Chișinău, ar fi spălat bani în proporții deosebit de mari.

