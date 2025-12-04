Germania a activat un sistem antirachetă de 3,6 miliarde de euro pentru a contracara rachete precum Oreșnik

Germania a devenit miercuri prima țară europeană care a desfășurat oficial sistemul de apărare antirachetă Arrow 3, achiziționat pentru circa 3,6 miliarde de euro, capabil să intercepteze rachete balistice cu rază medie sau lungă de acțiune — printre care și cele dezvoltate de Rusia, precum racheta Oreșnik. Decizia survine în contextul creșterii percepute a amenințărilor militare din Est, iar Berlinul mizează pe acest sistem ca un scut strategic, menit să protejeze nu doar teritoriul național, ci și spațiul european.

Arrow 3 a fost pus pentru prima dată în funcțiune la baza aeriană Schönewalde / Holzdorf, situată la circa 100 km sud de Berlin, în cadrul unei ceremonii oficiale. Sistemul, dezvoltat de Israel Aerospace Industries (IAI) împreună cu Agenția de Apărare Antirachetă a SUA, are capacitatea de a intercepta rachete balistice la altitudini de peste 100 km — practic în afara atmosferei terestre — și cu rază de acțiune de până la 2.400 km.

Autoritățile de la Berlin spun că sistemul completează alte componente ale apărării antiaeriene — cum sunt produsele deja existente sau în curs de modernizare — și adaugă un strat strategic de protecție împotriva rachetelor cu rază medie și lungă, considerate a reprezenta o amenințare reală pentru infrastructură și populație. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Arrow 3 conferă Germaniei „o capacitate strategică unică între partenerii europeni”, subliniind că Berlinul nu protejează doar propriul teritoriu, ci contribuie la securitatea întregii Europe.

Sistemul de apărare va fi desfășurat în trei locații diferențiate — nord, sud și centru — pentru asigurarea unei acoperiri uniforme a teritoriului german. Implementarea completă este planificată până în 2030. Investiția masivă reflectă schimbarea paradigmelor de securitate în Europa: rachetele cu rază medie devin principalul pericol, iar sistemele clasice de apărare aeriană nu mai sunt suficiente pentru a garanta protecția civilă și a infrastructurii critice.

Contextul regional agravează relevanța deciziei: în ultimele luni, arme precum Oreșnik au intrat în atenția autorităților occidentale ca posibile amenințări asupra țărilor NATO, fiind suspectate de capacitatea de a lovi la distanțe considerabile. Arrow 3 este prezentat ca răspuns direct la astfel de riscuri, un element de descurajare care, spun oficialii germani, ar putea salva vieți și stabilitate în Europa.