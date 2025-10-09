SIS: Victoria Furtună a fost coordonată de Moscova și a primit sute de mii de euro de la Șor

Autoritățile confirmă informația publicată de reporterii Deschide.MD despre faptul că partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia”. Datele se regăsesc într-un raport prezentat de Serviciul de Informații și Securitate.

Conform datelor SIS, prezentate în cadrul ședinței Curții de Apel Centru din 28 septembrie, la care s-a decis excluderea „Moldova Mare” din cursa parlamentară, 278 de persoane, din cele 823 membri ai partidului, figurează în calitate de beneficiari de tranzacții prin intermediul Promsveazbank (PSB) din Federația Rusă din partea grupului criminal „Șor”.

Totodată, autoritățile confirmă discuțiile cu curatorii Alexandr Petrov și Anton Tregub. De la Petrov, Furtună a solicitat în repetate rânduri sume mari de bani pentru activitățile formațiunii. Astfel, pentru luna iunie, Furtună a cerut 50 mii euro, pentru iulie – 300 mii euro, iar pentru august – 370 mii euro.

Potrivit SIS, sumele au fost transmise partidului în luna septembrie, când „Moldova Mare”, a deținut statut de concurent electoral în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

În ceea ce privește discuțiile cu Tregub, SIS confirmă că lista partidului pentru alegerile din 28 septembrie au fost coordonate de acesta.

„Serviciul a conchis și a concluzionat că «Moldova Mare», condus de Victoria Furtună, este parte a planului subversiv de influențare externă a proceselor electorale, care are ca scop promovarea intereselor altor state, ale entităților anticonstituționale și ale unui grup criminal organizat în detrimentul suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova”, se arată hotărârea Curții de Apel.







