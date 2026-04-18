Situație fără precedent în Rusia: Marii influenceri ruși au rupt tăcerea și îl critică dur pe Vladimir Putin

Mai mulţi influenceri ruşi cunoscuţi pentru conţinut de lifestyle şi frumuseţe au criticat public politicile preşedintelui Vladimir Putin, într-o reacţie neobişnuită într-o societate în care criticile directe la adresa Kremlinului sunt rare, relatează CNBC, informează Agerpres.

Viktoria Bonya a dat tonul

Viktoria Bonya, influenceră de beauty cunoscută pentru sfaturi de machiaj şi stil de viaţă, i-a adresat un mesaj direct lui Putin într-o postare pe Instagram. ”Vladimir Vladimirovici, oamenii se tem de dumneavoastră”, a scris ea.

”Oamenii se tem de dumneavoastră, bloggerii se tem de dumneavoastră, artiştii se tem de dumneavoastră, guvernatorii se tem de dumneavoastră. Şi dumneavoastră sunteţi preşedintele ţării noastre”, a continuat Bonya.

Deşi a spus că îl susţine pe liderul rus, ea a enumerat o serie de probleme din Rusia, inclusiv reacţia lentă a autorităţilor la inundaţiile din Daghestan, gestionarea controversată a sacrificării animalelor în Siberia şi restricţiile tot mai severe asupra reţelelor sociale, care, potrivit ei, îi împiedică pe oameni să comunice cu cei apropiaţi.

Videoclipul publicat de Bonya, care locuieşte în prezent în Monaco şi deţine propria linie de cosmetice, a adunat aproximativ 26 de milioane de vizualizări şi peste 75.000 de comentarii, multe dintre ele lăudând curajul influencerei.

Influencerii din Rusia au prins curaj și îl critică pe Vladimir Putin

O altă influenceră rusă populară, cunoscută sub numele Aiza şi stabilită şi ea în străinătate, a susţinut mesajul acesteia într-un videoclip publicat pe Instagram. Ea a avertizat că restricţiile recente asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram ar putea lovi puternic economia rusă şi a criticat taxele ridicate şi inegalităţile sociale. Ulterior, videoclipul a fost şters.

Criticile apar într-un moment în care sondaje recente indică o scădere a sprijinului pentru Putin, pe fondul restricţiilor tot mai stricte asupra internetului şi al dificultăţilor economice resimţite de populaţie în contextul războiului prelungit din Ucraina.

Restricţiile asupra internetului s-au intensificat în Rusia începând din primăvară. Au fost înregistrate întreruperi repetate ale internetului mobil, inclusiv în marile oraşe Moscova şi Sankt Petersburg, precum şi limitări ale accesului la Telegram şi măsuri împotriva serviciilor VPN, utilizate frecvent pentru a ocoli blocarea unor site-uri.

Autorităţile au explicat că întreruperile internetului mobil sunt măsuri de securitate menite să contracareze metode tot mai sofisticate de atac atribuite Ucrainei, promiţând că serviciile vor reveni la normal atunci când situaţia de securitate o va permite.

Restricţiile asupra Telegram au afectat în mod special influencerii şi creatorii de conţinut online. Aceştia îşi pierduseră deja o parte din venituri după ce, în septembrie, a intrat în vigoare o lege care interzice rezidenţilor ruşi să facă publicitate pe platforme considerate ”indezirabile” sau blocate de stat. Instagram, blocat oficial în 2022, este în continuare utilizat de mulţi ruşi prin intermediul VPN-urilor.

În martie, bloggeriţa Liza Moka a publicat un mesaj video emoţionant către cei aproximativ 900.000 de urmăritori ai săi, în care a criticat restricţiile asupra internetului. Ea a spus că locuieşte într-o zonă rurală şi că singura modalitate prin care poate lucra sau prin care copiii ei pot studia este online.

Un alt utilizator Instagram, Artyom, în vârstă de 19 ani, a publicat la începutul lunii martie un videoclip în care s-a declarat şocat de faptul că Rusia nu doar că a blocat reţelele sociale, ci interzice şi utilizarea cuvintelor englezeşti în publicitate.

Putin este comparat cu Stalin

Criticile nu vin doar din partea influenţerilor. Unele articole din presa rusă au comparat întreruperile internetului cu interdicţiile impuse în perioada lui Stalin asupra anumitor domenii de cercetare.

Politologul Ekaterina Schulmann, de la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, a declarat pentru CNN că restricţiile asupra internetului au declanşat mai multe reacţii publice deoarece sunt percepute ca o temă mai puţin politică, dar că schimbări subtile în atitudinea populaţiei au apărut încă din 2025, pe fondul războiului din Ucraina.

Potrivit acesteia, se conturează o majoritate tot mai mare de ruşi care ar prefera încetarea războiului, chiar dacă obiectivele declarate nu sunt atinse.

Jurnalistul de investigaţie Andrei Soldatov a afirmat că oboseala provocată de război devine vizibilă chiar şi în rândul celor care susţin Kremlinul.

În acelaşi timp, presiunea asupra bloggerilor continuă. În martie, bloggerul pro-Putin Ilya Remeslo a publicat pe Telegram un manifest în care a numit războiul din Ucraina ”o fundătură” şi a cerut ca Putin să fie judecat. O zi mai târziu, presa a relatat că acesta a fost internat într-un spital psihiatric din Sankt Petersburg.

Reacţia Kremlinului la criticile recente a fost relativ rezervată. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a comentat videoclipul Victoriei Bonya, afirmând că acesta ”abordează multe teme” şi că autorităţile lucrează separat la fiecare dintre ele.

Experţii avertizează că ar putea urma noi măsuri restrictive, mai ales în contextul scăderii popularităţii lui Putin, care ar fi pierdut peste şapte puncte procentuale în sondajele realizate anul acesta de institutul rus VCIOM.

Politologii consideră că stabilitatea regimului va depinde de modul în care populaţia percepe situaţia actuală, dacă restricţiile şi dificultăţile economice sunt văzute ca o normalitate sau ca o situaţie temporară.

”Preşedintele reprezintă status quo-ul. Dacă oamenilor le place această situaţie, îl aprobă. Dacă încep să nu mai fie mulţumiţi de status quo, atunci încep să nu îl mai placă nici pe el.”, a spus Schulmann.