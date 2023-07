Sky News: Odesa era considerată diferită. Majoritatea oamenilor de aici vorbesc limba rusă. Acum sunt furioși

Odesa este cunoscută drept Perla Mării Negre – un oraș portuar cosmopolit și un centru maritim care este la fel de important din punct de vedere strategic pentru Ucraina de astăzi cum a fost pentru Imperiul Rus în secolul al XIX-lea, scrie Sky News.

Cu majoritatea locuitorilor săi vorbitori de limbă rusă și cu legături cu cele mai venerate personalități ale Rusiei (Ecaterina cea Mare, scriitorul Lev Tolstoi, poeta Anna Ahmatova), a fost ferit de cele mai grave atrocități ale lui Vladimir Putin în acest război. Odesa a fost văzută ca fiind diferită.

Dar în ultima săptămână – de când Rusia a renunțat la acordul privind cerealele pentru care orașul era crucial – s-a tras asupra orașului cu rachete și drone. În acest weekend, Catedrala din Odesa a fost devastată, iar furia în rândul oamenilor este în creștere.

Irina Grets, care numără cel puțin trei generații de familie în oraș, a declarat. „În fiecare dimineață, mă duc la mare, pentru a asista la răsăritul soarelui. Dar astăzi, nu am avut puterea să merg la mare, pentru că nu am dormit toată noaptea, nu am dormit toată săptămâna.”

Doamna Grets a decis, în schimb, să viziteze fiecare loc care a fost bombardat duminică.

La catedrală, Tetiana Hlapova filma, cu mâna tremurândă, ruinele, în timp ce blestema Rusia, țara ei natală.

Russian defense ministry commented on their strike on Odesa:

“Tonight, the Armed Forces launched a strike with long-range sea and air-based high-precision weapons at facilities where terrorist acts against the Russian Federation were being prepared using unmanned boats, as well… pic.twitter.com/Jy01XV4Pdl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 23, 2023