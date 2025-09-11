Slusari: Narativele despre frauda electorală sunt povești de groază marca PAS

Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, consideră că „toate narativele despre frauda electorală, excluderea concurenților pe ultima sută de metri și pericolul unui guvern prorus sunt povești de groază menite să victimizeze și să mobilizeze propriul electorat”.

Slusari a scris despre acest lucru pe Facebook, exprimându-și opinia de „alegător absolut lipsă de politică” despre cum se vor încheia alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Există trei scenarii: o majoritate PAS și un guvern monopolist; un guvern proeuropean de tehnocrați; alegeri anticipate”, a remarcat Slusari, bazându-se pe „puțina experiență politică și accesul la unele secții de vot închise”.

În același timp, el a făcut apel la „sectanții din PAS și blocul ruso-patriotic să nu piardă timpul cu atacuri” împotriva sa.

„Nu fac campanie pentru niciun partid, voi rămâne europragmatist până la moarte, sunt convins de necesitatea aderării Republicii Moldova la UE și sunt de mult timp imun la troli”, a concluzionat el.