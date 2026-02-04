Soldați ucraineni capturați de ruși, salvați de drone într-o operațiune dramatică

Patru soldați ucraineni capturați de un grup de recunoaștere rus au scăpat din captivitate grație intervenției prompte a camarazilor din unitățile de drone, care au urmărit scena în timp real, relatează presa ucraineană.

Soldații ucraineni au fost luați prizonieri după ce au fost luați pe nepregătite de un grup de recunoaștere rus. Aceștia erau escortați de la postul lor de observație de inamici în momentul în care Brigada 25 „Siceslav” a intervenit, trimițând mai multe drone FPV pentru a le veni în ajutor.

Apropierea dronelor a creat panică și confuzie printre militarii ruși, permițând prizonierilor să profite de moment pentru a fugi și a se salva. Rușii au încercat să se ascundă în vegetație, dar au devenit rapid ținta dronelor. Operatorii ucraineni au lansat în final 10 drone de atac asupra lor, iar aceștia nu au avut nicio șansă de scăpare.

Operațiunea de salvare a avut loc în apropiere de frontul din Pokrovsk, unde infanteria a înlocuit în mare măsură asaltul mecanizat.

Near Pokrovsk, our soldiers were saved from capture by drones.

FPV strikes and bombers hit fast, disoriented the enemy, and gave our troops a window to break free.

Enemy force eliminated.



📹: 7th Rapid Response Corps pic.twitter.com/uwQl5LgaMd — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 2, 2026

Svitlana Rezvan, ofițer de presă al Brigăzii 25 Aeropurtate Sicheslav din cadrul Corpului 7 al Forțelor de Asalt Aerian, a oferit detalii despre intervenția ucraineană, într-un comentariu exclusiv pentru ArmyInform.

„Era o transmisiune în direct de la o dronă «Mavic», iar noi stăteam lângă ecran, urmărind ce se întâmpla, analizând situația. La început am văzut doar niște mișcări neclare”.

„În total, am numărat nouă persoane. Patru erau de-ai noștri, iar cinci erau ruși care controlau și îi escortau. Ai noștri erau dezarmați, în timp ce ocupanții purtau arme- așa ne-am dat seama cine era cine”, a spus ea.

După o evaluare rapidă a situației, operatorii au reacționat prompt.

„Dronele noastre au sosit acolo și atunci i-am văzut clar pe infanteriștii noștri dezarmați exact când aceștia, la comandă, au început să se îndrepte spre zona de vegetație.”

„Inamicul se comporta destul de arogant – rușii se deplasau fără grijă și destul de calm. Dar când au sosit primele trei sau patru drone ale noastre, au început să se ghemuiască, să alerge de colo colo și să riposteze cu foc.

„Asta lucru le-a permis băieților noștri să profite de situație și să fugă în direcția opusă”, a explicat ofițerul de presă.

Este o situație în care mijloacele moderne de război și-au arătat încă o dată utilitatea, dovedind că superioritatea tehnologică poate fi decisivă pe câmpul de lupt și poate face diferența între a fi ucis și a rămâne în viață.

„Astăzi suntem martori la modul dramatic în care a evoluat războiul și la cât de importante sunt dronele, pentru că, în esență, cu ajutorul unui grup de drone ne-am recapturat prizonierii. Apariția simultană a unui număr mare de drone a făcut posibilă evadarea captivilor.”

„Totodată, băieții au reușit să se orienteze corect – au alergat în direcția opusă la momentul potrivit, în timp ce ocupanții au început să se ghemuiască, să se ascundă și să se împrăștie. Apoi, dronele noastre au terminat treaba – i-au urmărit pe ruși printre copaci și am distrus acel grup”, a povestit Svitlana Rezvan.