Sondaj IMAS: Aproape jumătate dintre moldoveni nu cred că RM va adera la UE până în 2030. Ce spun despre Guvernul Munteanu, unire și „o alterantivă” pentru actuala guvernare

Compania de cercetare sociologică IMAS a prezentat rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026.

PAS ar obține cele mai multe mandate în Parlament, în cazul unor eventuale alegeri anticipate. Formațiunea este cotată cu un scor de 29,8%. Pe locul doi se află PSRM, cu 14,3%, fiind urmat de Partidul „Democrația Acasă”, care ar obține 7,2% din voturi.

Cum au evaluat moldovenii politicienilor din RM.

34%% dintre moldoveni cred că declarația Maiei Sandu depre unire a fost „o opinie personală”, iar 26% cred că a fost „o eroare, o declarație greșită”.

Cei mai influenți lideri internaționali.

40,7% vor ca Moscova să fie principalul partener comercial al RM. Pe locul doi se află Uniunea Europeană, pentru care au votat 39,9%, iar pe locul trei – România cu 12,3%.

68,2% dintre moldoveni nu cred că Moldova va adera la Uniunea Europeană până în 2028, iar 48,1% nu cred că vom adera nici în 2030. În același timp, 32 la sută cred că vom fi în UE până în la sfârșitul acestui deceniu.

40% dintre respondenți cred că anumite partide din opoziție ar fi o alternativă pentru actuala guvernare, dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. 23,5% și-au dat votul pentru PSRM, urmat de Blocul Alternativa și Partidul Nostru.

61% dintre moldoveni nu văd vreo schimbare după cele 100 de zile de la preluarea funcției de premier de către Alexandru Munteanu. 13,6% cred că lucrurile s-au înrăutățit.

Peste 60% din respondenți apreciază activitatea Guvernului Munteanu cu notă de până la 5.