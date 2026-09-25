Învinuire mai gravă în dosarul Kuliok: Dodon, acuzat de noi episoade de corupție

Liderul socialiștilor și fostul președinte Igor Dodon s-a prezentat la o nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în cadrul căreia procurorii au prezentat o ordonanță de modificare a învinuirii în sensul agravării acesteia. Apărarea a solicitat instanței un termen de o lună pentru a studia documentul.

Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a declarat că decizia de modificare a învinuirii a fost luată în urma examinării probelor și audierii martorilor,

„Reieșind din probele cercetate în ședința de judecată, audierile martorilor, probele cercetate suplimentar și având în vedere toate actele procedurale de la pornirea urmăririi penale până la 24 septembrie 2026, am hotărât să emitem această ordonanță”, a declarat procurorul.

Potrivit acuzării, lui Igor Dodon îi sunt incriminate noi fapte de corupere pasivă, presupus săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică, în proporții deosebit de mari și în interesul unei grupări criminale.

Procurorul susține că este vorba despre două episoade distincte din perioada martie–iunie 2019. Mai exact, pe 4 iunie 2019, Dodon ar fi acceptat și primit, prin intermediari, mijloace financiare necuvenite, iar pe 7 iunie ar fi pretins alte sume de bani în beneficiul aceleiași structuri infracționale.

Acuzatorii au menținut, totodată, învinuirea privind organizarea acceptării cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale.

În cadrul ședinței, procurorii au emis și un ordin de aducere silită pe numele lui Adrian Radu, fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit acuzării, acesta ar fi prelucrat înregistrările video folosite ca probe în dosar.

În dosarul cunoscut drept „Kuliok”, Igor Dodon este acuzat că ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc între 600.000 și un milion de dolari pentru promovarea intereselor Partidului Democrat.

Igor Dodon respinge acuzațiile și pledează nevinovat. Potrivit informațiilor prezentate de acuzare, în cazul unei condamnări, fostul președinte riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.