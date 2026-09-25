Redobândirea cetățeniei române pentru moldoveni ar putea fi restricționată

Moldovenii care sunt copii, nepoți sau strănepoți ai foștilor cetățeni români ar putea să nu mai beneficieze de procedura simplificată de redobândire a cetățeniei române. O inițiativă în acest sens a fost înregistrată în Senatul României.

Proiectul propune modificarea Legii cetățeniei astfel încât procedura simplificată de redobândire să fie disponibilă doar persoanelor care au deținut personal cetățenia română și au pierdut-o din motive care nu le sunt imputabile.

În aceste condiții, descendenții de gradul II și III ai foștilor cetățeni români nu ar mai putea solicita cetățenia doar în baza legăturii de rudenie.

Schimbarea i-ar putea afecta în special pe cetățenii Republicii Moldova. Cei care nu au deținut anterior cetățenia română ar urma să treacă prin procedura generală de acordare a acesteia, care presupune, de regulă, domiciliu în România, o anumită perioadă de rezidență și îndeplinirea altor condiții.

Inițiativa aparține unor deputați ai Partidului Social-Democrat din România. Autorii argumentează că actualele prevederi au fost concepute inițial ca o măsură reparatorie pentru persoanele care și-au pierdut cetățenia fără voia lor.

În motivarea proiectului se arată că extinderea dreptului asupra mai multor generații de descendenți a dus la creșterea semnificativă a numărului de cereri depuse de persoane care nu au avut niciodată cetățenia română.

Inițiatorii invocă și numărul mare de dosare aflate în examinare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, precum și anchetele privind presupuse rețele de falsificare a actelor de stare civilă.

„Este necesar ca acordarea cetățeniei să se întemeieze pe existența unei legături autentice cu statul român și pe asumarea valorilor constituționale ale acestuia”, se menționează în expunerea de motive.

Proiectul a fost înregistrat în Senatul României pe 15 septembrie și urmează să parcurgă procedura legislativă.