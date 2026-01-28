Spitalele din Chișinău sunt pline cu pacienți care au căzut pe gheață

Spitalele din Chișinău se confruntă cu un aflux major de pacienți, pe fondul poleiului care a afectat întreaga țară. La Institutul de Medicină Urgentă (IMU), personalul a fost suplimentat, însă Unitatea de Primiri Urgențe rămâne aglomerată. Situații similare sunt raportate și în alte localități, inclusiv la Bălți și Edineț, unde trotuarele insuficient curățate au dus la numeroase accidentări.

La IMU, o parte dintre pacienți sunt redirecționați către Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, pentru a face față volumului crescut de solicitări. Locuitorii capitalei reclamă starea impracticabilă a trotuarelor, acoperite cu gheață, în timp ce autoritățile municipale admit că serviciile de deszăpezire sunt depășite de situație.

Este a treia zi consecutivă în care deplasarea pietonală în Chișinău se face cu dificultate, mulți oameni fiind nevoiți să improvizeze pentru a evita căderile. Nemulțumirea față de intervenția autorităților este tot mai accentuată.

În doar 48 de ore, peste 450 de persoane s-au adresat la Institutul de Medicină Urgentă după ce au alunecat pe gheață. Majoritatea cazurilor sunt soldate cu fracturi, în special la membrele superioare și inferioare.

Potrivit șefului Departamentului Ortopedie și Traumatologie al IMU, Dumitru Hîncota, cele mai frecvente traumatisme sunt cauzate de căderi la nivel, fiind vorba preponderent despre fracturi de humerus, gambă, antebraț și gleznă, numărul acestora depășind semnificativ alte tipuri de urgențe.

Pentru a face față situației, numărul personalului medical și auxiliar a fost dublat. Medici din alte secții au fost redirecționați către Unitatea de Primiri Urgențe, iar echipele de traumatologi, medici de urgență și imagiști au fost suplimentate.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat o vizită la Institutul de Medicină Urgentă, declarând că spitalele sunt pregătite să gestioneze un flux ridicat de pacienți, inclusiv prin redistribuirea cazurilor către Spitalul Republican de Traumatologie.

Dificultăți sunt semnalate și în trafic. Deși arterele principale au fost curățate, curțile de bloc rămân, în mare parte, acoperite de gheață. Unii șoferi consideră că prudența este esențială, în timp ce alții susțin că și locuitorii ar trebui să se implice în curățarea spațiilor adiacente.

Primăria Chișinău anunță că serviciile municipale intervin prioritar în curțile de bloc, cartierele rezidențiale, parcurile și scuarurile intens circulate. Totodată, sunt curățate repetat străzile principale și accesele către suburbii, pe unde circulă transportul public.