Stare de catastrofă, declarată într-un oraș cu 10 milioane de locuitori unde plouă de joi: „Nivelul apei continuă să crească”

Autoritățile din Bangkok au declarat sâmbătă starea de catastrofă în toate cele 50 de districte ale capitalei, din cauza inundațiilor provocate de ploile torențiale, transmite France Presse.

Această decizie, care permite autorităților locale să ia măsuri de urgență, survine în contextul în care, potrivit guvernatorului orașului Bangkok, Chadchart Sittipunt, de joi până acum au căzut aproape 300 de milimetri de ploaie asupra capitalei thailandeze.

„Nivelul apei continuă să crească. Este dificil să ieși afară acum. Îmi ajunge până la talie”, a declarat pentru AFP Somkid Pheuk-ngam, o vânzătoare în vârstă de 67 de ani care locuiește lângă un canal din apropierea centrului.

„Nu pot merge nicăieri. Mi-am închis magazinul de două zile”, a adăugat ea, estimând că nu a mai văzut astfel de inundații în oraș de cincisprezece ani.

Ploaia cade aproape neîntrerupt de joi după-amiază, inundând străzile, umflând canalele din Bangkok și infiltrându-se în numeroasele clădiri care le mărginesc.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată că pe multe străzi din Bangkok apa ajunge până la brâu trecătorilor iar unele mașini au ajuns să plutească.

🚨In Bangkok, Thailand, continuous rains since September 24 have flooded several districts of the capital, disrupted transport . #Bangkok #flood — CSE Aspirants (@cse_aspirantss) September 26, 2026

Zona urbană a capitalei thailandeze are , potrivit estimărilor, o populație de peste 10 milioane de locuitori,

Potrivit guvernatorului, zona cea mai afectată este partea de est a orașului. „Continuă să plouă și facem tot ce putem. Încercăm să pompăm apa, dar canalele sunt pline”, a declarat el presei.

El i-a încurajat pe pacienții imobilizați la domiciliu și care depind de echipamente medicale vitale să ia în considerare internarea temporară în spital.

În 2011, inundațiile majore din întreaga Thailanda au provocat peste 500 de morți și au avariat milioane de locuințe.