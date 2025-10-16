„Stop investițiilor false!” — Poliția trage un semnal de alarmă împotriva escrocheriilor online

Poliția Republicii Moldova a lansat o campanie națională menită să protejeze cetățenii de escrocheriile online tot mai sofisticate. Spotul video al campaniei avertizează că în mediul digital se înmulțesc indivizii care promit profituri rapide și sigure, dar care, în realitate, ascund scheme de fraudă bine puse la punct.

În mesajul campaniei, autoritățile subliniază pericolul încrederii oarbe în ofertele de investiții miraculoase. „O recoltă bogată, ca și banii tăi, merită protecție, nu riscuri inutile”, transmit ofițerii, îndemnând publicul să verifice sursele și să nu se lase prins în capcanele celor care vând iluzii.

Campania este realizată în colaborare cu inițiativa „Siguranța Digitală MD” și vizează informarea populației despre riscurile reale ale investițiilor promovate agresiv pe rețelele sociale. Spotul explică modul în care escrocii exploatează încrederea oamenilor pentru a le fura banii și datele personale.

Potrivit Poliției, cazurile de escrocherii online s-au înmulțit alarmant în ultimii ani, iar victimele provin din toate categoriile sociale. Instituția recomandă cetățenilor să nu trimită bani sau informații personale necunoscuților și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă.

Prin această acțiune, Poliția transmite un mesaj clar: siguranța financiară începe cu prudență și informare. Campania „Stop Investițiilor False!” devine un apel puternic la responsabilitate, solidaritate și protecție în fața criminalității digitale tot mai agresive.