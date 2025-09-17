Strălucire mortală: traficul sexual în Dubai descoperit de BBC

O anchetă BBC scoate la lumină o realitate terifiantă din Dubai, unde femei din Uganda sunt ademenite cu promisiunea unor joburi în ospitalitate și ajung prinse într-o rețea de trafic sexual. Victimele sunt obligate să participe la petreceri private și activități umilitoare, iar controlul asupra pașapoartelor și izolarea le face practic captive. Documentele și mărturiile sugerează că rețeaua funcționează fără ca autoritățile locale să intervină eficient, iar victimele nu primesc protecție reală.

Printre cazurile cele mai mediatizate se numără Monic Karungi, care a murit într-un incident catalogat oficial drept sinucidere, însă anchetele sugerează implicarea în exploatare sexuală forțată, inclusiv în petreceri cunoscute sub numele „Porta Potty”. Un alt caz similar este al lui Kayla Birungi, decedată în circumstanțe suspecte, care confirmă modelul de exploatare și lipsa intervenției autorităților. Ambele femei au fost supuse abuzurilor fizice și psihice, iar victimele rămân vulnerabile fără sprijin real.

Rețeaua de trafic a fost coordonată de Charles Mwesigwa, fost șofer de autobuz din Londra, implicat direct în recrutarea femeilor și furnizarea lor pentru petrecerile private din Dubai. Investigațiile au documentat metodele de manipulare, amenințările și controlul strict asupra victimelor, sub masca unei vieți luxoase și a oportunităților aparent legitime. Mwesigwa a negat acuzațiile, descriind evenimentele drept „petreceri de lux”, însă dovezile video și mărturiile victimelor contrazic această versiune.

Cazurile au stârnit reacții puternice în Uganda, unde deputatul Thomas Tayebwa a cerut guvernului să ia măsuri urgente pentru protecția femeilor trimise la muncă în străinătate. Oficialii au subliniat nevoia de prevenție, monitorizare și intervenție reală, pentru a preveni ca astfel de victime să fie exploatate și abuzate fără șansă de scăpare. Apelurile publice cer implicarea internațională și o colaborare între autorități pentru combaterea traficului de persoane.

Documentarul BBC „Death in Dubai: #DubaiPortaPotty” oferă o privire detaliată asupra acestor rețele, arătând modul în care femeile sunt manipulate, exploatate și abandonate în sistemul ilegal. Investigația atrage atenția asupra riscurilor ascunse sub luxul Dubaiului și asupra responsabilității statelor și a comunității internaționale în protejarea victimelor.