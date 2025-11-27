Sub mandatul lui Ion Ceban, Chișinăul alunecă spre un oraș vulnerabil în fața traficului de droguri, fără măsuri reale de prevenție și sprijin pentru tineri

Chișinăul traversează una dintre cele mai grave perioade din ultimii ani în ceea ce privește consumul și traficul de droguri, iar administrația condusă de Ion Ceban pare incapabilă — sau complet dezinteresată — să oprească fenomenul care se extinde alarmant. În timp ce presa și societatea civilă trag semnale de alarmă privind creșterea rețelelor de distribuție, capitala Republicii Moldova a devenit, sub ochii primarului, o piață de desfacere pentru traficanți, iar tinerii din oraș sunt primii sacrificați.

Deși problema consumului de droguri în rândul minorilor și adolescenților este una publică, vizibilă și documentată în mod repetat, Primăria Chișinău nu a implementat niciun program coerent de prevenție în școli, nu a inițiat campanii de informare, nu a propus programe comune cu Ministerul Educației și nici nu a colaborat cu Ministerul Afacerilor Interne pentru descurajarea rețelelor care acționează în cartierele orașului.

Mai grav, în mandatul lui Ion Ceban nu a fost deschis nici măcar un centru municipal de consiliere psihologică pentru tinerii prinși în capcana consumului, deși numărul cazurilor crește, iar familiile rămân singure în fața unei probleme care devine tot mai complexă. În alte capitale europene, astfel de centre sunt standard — la Chișinău, ele nici măcar nu există în planurile actualei administrații.

În locul unor soluții reale, primarul preferă să apară la televizor cu declarații agresive, să lanseze acuzații în dreapta și în stânga și să dea vina pe oricine altcineva în afară de propriul aparat administrativ. Ceban se arată indignat atunci când e întrebat despre fenomen, dar evită categoric să își asume responsabilitatea pentru un oraș în care adolescenții ajung tot mai des victime ale dependenței, iar traficanții acționează nestingheriți.

Totul se reduce, ca de obicei, la o strategie a discursului: multă propagandă, zero acțiune. În realitate, sub mandatul lui Ion Ceban, Chișinăul nu a fost protejat. Nu a fost educat. Nu a fost supravegheat. A fost lăsat în voia rețelelor care își marchează teritoriul, profitând de indiferența administrației.

Chișinăul condus de Ion Ceban devine un oraș în care traficul de droguri își extinde tentaculele, iar primăria se rezumă la justificări și atacuri politice, în loc să pună pe primul loc siguranța și sănătatea tinerilor. În lipsa unor măsuri urgente, capitala riscă să se transforme într-un dezastru social pentru care actualul edil pare să nu aibă nici voință, nici soluții.