Suntem într-o bulă imobiliară mai mare decât în 2008! Efectele sunt devastatoare

Afirmația îi aparține analistului economic Radu Georgescu. El face o amplă analiză a ceea ce se întâmplă în acest moment în piață și a ajuns la concluzia că toate semnele și mai ales efectele lor arată că bula este mare și că efectele ei vor fi devastatoare:

”Eu cred ca suntem intr-o bula imobiliara mai mare decat 2008 Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost director financiar intr-o banca in perioada 2007-2011 Am vazut din primul rand filmul cum s-a format bula imobiliara Si cum a facut implozie În 2009 preturile la apartamente au scazut cu 50% Volksbank, a doua banca din Romania, a dat faliment din cauza creditelor imobiliare acordate

Multi dezvoltatori imobiliari au dat faliment Cum suntem in 2024? In ce faza a bulei suntem?

Sa incepem 1 Sectorul imobiliar s-a blocat Sectorul imobiliar are la baza tinerii care isi cumpara prima data o locuinta Acestia fac credite pentru locuinte. Banii proveniti din credite umfla bula imobiliara si cresc preturile la apartamente In 2008 soldul creditelor imobiliare era de 20 miliarde lei Acum bolovanul este de 5 ori mai mare, 110 miliarde lei In luna mai am facut un sondaj pe Linkedin in care am intrebat daca sunt accesibile preturile locuintelor din Romania 90% dintre oameni au raspuns ca sunt inaccesibile Probabil suntem in cea mai inaccesibila perioada de achizitie din ultimii 15 ani Sistemul imobiliar functioneaza similar cu schemele Ponzi Bulele cresc atata timp cat intra noi veniti in sistem Cand nu mai intra noi veniti, bula se sparge Creditele imobiliare acordate in 2024 au scazut 60% comparat cu anul 2020 si 2021 Vezi sondajul Acest lucru a determinat punctul 2 2 Preturile la materialele de constructii au scazut cu peste 50% Wow Suntem intr-o situatie unica din punct de vedere economic Avem inflatie la toate bunurile si serviciile dar preturile la materialele de constructii s-au prabusit cu peste 50% * Pretul la lemn a scazut 75% Pretul la fier a scazut 70% Pretul la otel a scazut 50% ** Acest lucru este din cauza punctului 1 Piata imobiliara s-a blocat Nu se mai construieste Vezi evolutia preturilor la materialele de constructii de pe bursa de materii prime. Acest lucru a dus la punctul 3 3. Dezvoltatorii imobiliari au risc de insolventa Dezvoltatorii imobiliari care au construit pe baza creditelor au risc de insolventa Toate actiunile dezvoltatorilor imobiliari de pe bursa din Romania au scazut cu pana la 50% Fondurile de investitii au inceput sa vanda actiunile In urmatorii 2 ani, sunt scadente 30 miliarde de lei reprezentand credite din sectorul de constructii Acest lucru a dus la punctul 4 4. Bancile nu mai acorda credite pentru dezvoltatorii imobiliari Primele 5 banci au spus stop la creditele pentru dezvoltatorii imobilari Daca pica sectorul imobiliar, bancile vor avea mari probleme 40% din sectorul bancar reprezinta credite imobiliare catre persoane fizice si companii 5. Concluzii Orice bula se sparge cand apare un ac In anul 2008 acul s-a numit Lehman Brothers

