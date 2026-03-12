VIDEO: Ucraina instituie Ziua Limbii Române

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, în timpul vizitei oficiale la București, că în Ucraina va fi instituită oficial Ziua Limbii Române, care va fi marcată anual pe 31 august. Decizia a fost formalizată printr-un decret prezidențial și este considerată un gest de recunoaștere a comunității românești din Ucraina și a legăturilor culturale dintre cele două state.

Anunțul a fost făcut în cadrul declarațiilor comune cu președintele României, într-un moment în care relațiile dintre cele două țări s-au consolidat puternic pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al cooperării regionale în domeniul securității și al sprijinului pentru Kiev.

Ziua Limbii Române este deja celebrată în fiecare an pe 31 august în România și Republica Moldova, fiind dedicată limbii și identității culturale românești.

„Pentru dezvoltarea cooperării noastre umanitare și culturale și pentru consolidarea respectului dintre popoarele noastre, am semnat un decret privind instituirea în Ucraina a Zilei Limbii Române. Aceasta va fi marcată anual pe 31 august. În România există deja Ziua Limbii Ucrainene, pe 9 noiembrie”, a declarat Zelenski.

Decizia vine și în contextul în care în Ucraina trăiește o comunitate importantă de români și moldoveni, în special în regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia, unde există școli, presă și programe media în limba română.

Prin instituirea oficială a acestei zile, autoritățile de la Kiev transmit un semnal de deschidere culturală și de consolidare a relațiilor cu statele vecine, într-o perioadă în care cooperarea regională este esențială pentru stabilitatea Europei de Est.