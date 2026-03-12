„Capul racheților din Moldova”, extrădat din Rusia în România după 15 ani de fugă

Procuratura Generală a Federației Ruse a decis extrădarea în România a lui Vasile Rodideal, originar din satul Gălești, raionul Strășeni, unul dintre cei mai căutați infractori de autoritățile române. Bărbatul, supranumit de presa română „Capul racheților din Moldova”, a fost reținut la Moscova în 2025, după mai bine de 15 ani în care s-a aflat în urmărire internațională.

Potrivit informațiilor oficiale, Rodideal urmează să fie predat autorităților române pentru executarea unei pedepse de 12 ani și șase luni de închisoare, primită pentru constituirea unui grup infracțional organizat, deținere ilegală de muniție, instigare la omor calificat și alte infracțiuni.

Anchetatorii români susțin că, în 2005, Rodideal ar fi planificat uciderea unui partener de afaceri folosind un dispozitiv exploziv. Planul nu a fost dus la capăt după intervenția poliției.

În România, acesta era considerat liderul unei grupări de tip „racket”, implicată în activități ale crimei organizate, motiv pentru care a fost inclus pe lista celor mai căutați infractori.

Rodideal a devenit fugar în 2009, după ce a încălcat condițiile eliberării condiționate primite într-un dosar de contrabandă cu țigări prin Vama Albița. Deși avea interdicție de a părăsi România, el a dispărut și a fost dat în urmărire internațională.

Potrivit presei, în perioada în care s-a ascuns în Federația Rusă, acesta ar fi trăit sub identitate falsă, folosind numele Vasili Kravțov, cu un pașaport rusesc obținut în 2018. Identitatea reală a fost confirmată ulterior prin verificarea amprentelor digitale.

Rodideal a fost reținut la Moscova în februarie 2025, în baza unui mandat emis prin Interpol. După mai bine de un an de proceduri judiciare, procurorii ruși au decis extrădarea acestuia în România.

Extrădarea sa este considerată un caz important de cooperare internațională în lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere.