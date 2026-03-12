VIDEO Bolojan și Zelenski au bătut palma la București: drone cu expertiză ucraineană ar putea fi produse în România

Premierul Ilie Bolojan a avut joi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, aflat în vizită oficială în România, discuțiile fiind concentrate pe cooperarea strategică dintre cele două state, proiecte economice și militare comune, precum și pe sprijinul pentru Ucraina în contextul războiului cu Rusia.

Întâlnirea a avut loc în aceeași zi în care România și Ucraina au semnat o declarație de Parteneriat Strategic, document menit să consolideze relația bilaterală și să creeze cadrul pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum securitatea, energia, transporturile sau reconstrucția postbelică.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru Ucraina și pentru populația acesteia, subliniind rezistența demonstrată de Kiev în timpul războiului. „Vă asigur de respectul meu și al Guvernului României pentru reziliența, curajul și tenacitatea de care Ucraina și poporul ucrainean au dat dovadă în această perioadă, având în vedere condițiile dificile în care duceți acest război”, a declarat șeful Executivului.

Cooperare militară și proiecte industriale

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat încă din primele zile ale conflictului și a subliniat că parteneriatul strategic semnat la București va consolida colaborarea multidimensională dintre cele două state.

„Parteneriatul Strategic semnat astăzi cu președintele României va întări colaborarea multidimensională dintre cele două țări”, a afirmat Zelenski, potrivit comunicatului Guvernului.

În cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria, cei doi lideri au analizat mai multe proiecte de cooperare în domeniul militar și industrial. Printre acestea se numără și posibilitatea construirii de drone în România folosind expertiza tehnologică ucraineană, proiect care ar urma să fie realizat prin utilizarea Programului SAFE.

De asemenea, au fost discutate oportunitățile de colaborare în industria de apărare, în contextul consolidării capacităților regionale de securitate și al sprijinului continuu acordat Ucrainei.

Energie și infrastructură transfrontalieră

Un alt subiect major al întrevederii a fost cooperarea în domeniul energetic și dezvoltarea infrastructurii de transport între cele două state. Oficialii au evidențiat importanța proiectelor de interconectare electrică, precum și oportunitățile oferite de Coridorul Vertical și de exploatarea rezervelor de hidrocarburi din Marea Neagră.

În domeniul transporturilor, discuțiile au vizat dezvoltarea unor legături rutiere, feroviare și navale mai eficiente între România și Ucraina. În acest context a fost analizată oportunitatea construirii unui pod peste Dunăre între localitățile Orlivka și Isaccea, precum și funcționarea unei linii directe de cale ferată Kiev – București.

De asemenea, cele două părți au discutat despre posibilitatea deschiderii unor puncte comune de trecere a frontierei, măsuri care ar putea facilita transportul de mărfuri și mobilitatea între cele două țări.

Reconstrucția Ucrainei și investiții europene

Premierul Ilie Bolojan și președintele Volodîmîr Zelenski au analizat și perspectivele colaborării economice în procesul de reconstrucție a Ucrainei, în special prin utilizarea mecanismelor europene de finanțare.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat inclusiv oportunitățile oferite de mecanismul european EastInvest, destinat investițiilor strategice la frontiera estică a Uniunii Europene.

Acest instrument financiar ar putea facilita implicarea companiilor și instituțiilor din România în proiectele de reconstrucție din Ucraina, în perioada postbelică.

Drepturile minorității române din Ucraina

În cadrul întrevederii, premierul Ilie Bolojan a ridicat și tema drepturilor minorității române din Ucraina, insistând asupra importanței respectării dreptului la educație în limba română și a libertății religioase.

Șeful Guvernului a subliniat disponibilitatea autorităților române de a sprijini renovarea școlilor frecventate de copiii etnicilor români din Ucraina.

„Comunitatea românească din Ucraina și cea ucraineană din România sunt punți de legătură între țările noastre”, a afirmat Bolojan.

La rândul său, președintele Volodîmîr Zelenski a dat asigurări că nicio școală din comunitățile românești din Ucraina nu va fi închisă și a salutat cooperarea bilaterală în domeniul educației și culturii.

Premierul român a salutat totodată decizia ca, în fiecare an, pe 31 august, să fie celebrată Ziua Limbii Române în Ucraina.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe Ana-Cristina Tinca și ambasadorul României în Ucraina, Victor Micula.