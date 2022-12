TERIFIANT! Peste 10 000 de morminte noi au fost descoperite în Mariupol

Sursa citată a făcut această estimare – de cel puțin 10.300 de noi morminte în Mariupol și împrejurimi (majoritatea la groapa comună de la Starii Krim, situată la nord-vest de Mariupol) – după ce a analizat imagini video și din drone pe parcursul ocupației rusești în oraș, din luna martie și până în luna decembrie.

În fiecare dintre morminte ar putea fi îngropate mai multe cadavre, afirmă Associated Press, notând de asemenea, că numărul morților din oraș ar putea depăși cu mult cele 25.000 de decese estimate de oficialii orașului aflați în exil.

Totodată, se crede că ocupanții ruși plănuiesc să demoleze aproximativ 50.000 de locuințe din oraș.

